Alarma en Medio Oriente: Irán presiona con sus exigencias, EEUU advierte y crece el temor a una guerra sin límites

Teherán exige el fin de la guerra, el desbloqueo de fondos y el levantamiento del bloqueo naval. Washington puso en alerta a sus ciudadanos en la región.

Irán exige tres condiciones a Estados Unidos antes de avanzar con la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán endureció su postura frente a Estados Unidos y condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de tres exigencias , mientras crece nuevamente la tensión en Medio Oriente. Teherán reclama el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de sus fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf , aseguró que las condiciones ya fueron comunicadas a Washington mediante intermediarios y dejó en claro que Teherán no volverá al escenario previo mientras Estados Unidos no cumpla con sus compromisos .

“Mientras no se cumplan las condiciones (...) y no se respeten los compromisos estadounidenses será imposible volver a la situación anterior a las negociaciones y a la apertura del estrecho de Ormuz”, afirmó Qalibaf , citado por la televisión estatal iraní.

Las demandas fueron transmitidas a Washington a través de Qatar , que actúa como mediador entre las partes, según explicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei: “Nuestras condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de nuestros fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval” , detalló el funcionario.

El reclamo se produce mientras Irán mantiene bloqueado el tráfico por el estrecho de Ormuz , una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde antes de la guerra circulaba alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos mundiales. En paralelo, Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre los puertos iraníes.

La situación del paso marítimo había mostrado señales de mejora durante las últimas semanas. El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, aseguró que el volumen de petróleo y gas natural licuado que atravesó Ormuz durante las últimas dos semanas alcanzó su nivel más alto en seis meses.

Según Cooper, las fuerzas estadounidenses facilitaron la salida de más de 1.000 millones de barriles de crudo del Golfo Pérsico durante los últimos dos meses y brindaron protección coordinada a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales. También sostuvo que Irán no logró exportar petróleo durante ese período debido al bloqueo estadounidense.

Teherán reclama el fin de la guerra, el desbloqueo de sus fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval.

EEUU entró en alerta ante el temor a una nueva escalada

La advertencia iraní coincidió con un nuevo aumento de la tensión en Medio Oriente después de que los hutíes de Yemen reivindicaran ataques con misiles y drones contra sitios “sensibles” de Arabia Saudita, incluida su capital, Riad. Las autoridades sauditas confirmaron la intercepción de un misil dirigido contra la ciudad.

Ante ese escenario, Estados Unidos emitió alertas de seguridad para sus ciudadanos en distintos países de la región y advirtió que el conflicto podría intensificarse rápidamente. Las comunicaciones fueron difundidas por sus representaciones diplomáticas en países como Bahréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Debido a las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”, señaló el Departamento de Estado, que pidió a los estadounidenses mantener una vigilancia reforzada y permanecer atentos ante posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y problemas en los viajes.

La combinación de las nuevas exigencias de Teherán, los ataques hutíes contra Arabia Saudita y las advertencias de Washington vuelve a poner bajo presión el escenario regional y genera temor sobre una eventual ruptura de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.