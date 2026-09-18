Javier Milei vuelve a viajar a EEUU: la agenda completa del Presidente en Nueva York

El mandatario partirá el lunes y hablará el miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. También recibirá una distinción, encabezará dos conferencias y mantendrá reuniones con economistas y empresarios.

Milei hablará el miércoles ante la Asamblea General de la ONU y mantendrá reuniones con empresarios y economistas.

El presidente Javier Milei viajará el lunes 21 de septiembre a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar una agenda que incluirá exposiciones académicas, reuniones empresariales y encuentros con referentes de la comunidad judía.

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La actividad central será su intervención ante la ONU, prevista para el miércoles 23 al mediodía, hora argentina. Ese mismo día también encabezará una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica y se reunirá con empresarios vinculados al Consejo de las Américas.

El mandatario permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves por la noche y regresará a Buenos Aires durante la mañana del viernes. Se tratará de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia , en diciembre de 2023.

Milei partirá hacia Estados Unidos a las 23 desde Buenos Aires . El vuelo presidencial tendrá como destino la ciudad de Nueva York, donde se concentrarán todas las actividades de la gira.

El Presidente arribará al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 9.30 , siempre según el horario argentino. Su primera actividad oficial será a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah , donde brindará una disertación y recibirá el premio “Ohev Yisrael” , una distinción relacionada con su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas. Luego, a las 20.30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, especialista en crecimiento económico y profesor de la Universidad de Columbia.

Miércoles 23 de septiembre

La jornada más importante de la gira comenzará a las 12, cuando Milei intervenga en el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El discurso se producirá en medio de distintos conflictos internacionales y tendrá como marco el alineamiento exterior del Gobierno con Estados Unidos e Israel. También se espera que el mandatario exponga los principales lineamientos de su gestión y la posición argentina frente a los desafíos globales.

A las 16, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute.

El encuentro reunirá a empresarios, inversores, académicos y representantes de organizaciones de Estados Unidos y América Latina. El Presidente expondrá sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional.

A las 18, mantendrá una reunión con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participará la presidenta y directora ejecutiva de la organización, Susan Segal, junto con una mesa integrada por entre 12 y 15 representantes del sector privado.

La actividad del miércoles concluirá a las 19.30, con un encuentro entre Milei y el rabino Simón Jacobson.

Jueves 24 de septiembre

El último día de actividades comenzará a las 13, cuando el mandatario brinde una exposición en The Economic Club of New York, una institución que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos.

La partida del vuelo presidencial hacia Buenos Aires está programada para las 21.

Viernes 25 de septiembre

El regreso de Milei está previsto para las 8.30, con el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque.

Desde el Gobierno aclararon que el cronograma difundido hasta el momento podría incorporar nuevas reuniones o actividades, que todavía se encuentran en proceso de confirmación. La agenda oficial no incluye por ahora un encuentro bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump.