Boca sigue imparable: le ganó a San Lorenzo bajo la lluvia y llegó a 14 partidos sin perder

El Xeneize se impuso 2-0 en el Nuevo Gasómetro con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. El equipo de Rodolfo Arruabarrena jugó más de una hora con un hombre de más por la expulsión de Manuel Insaurralde y quedó segundo en la Tabla Anual.

Boca venció 2-0 a San Lorenzo este domingo en el Nuevo Gasómetro , en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2026 , y consiguió un triunfo clave para mantenerse en los primeros puestos. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del Xeneize, que además estiró su invicto a 14 partidos .

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó segundo en la Tabla Anual , con 47 puntos, mientras que también alcanzó el quinto lugar de la Zona A , con 17 unidades. San Lorenzo, en tanto, quedó décimo en la zona con 11 puntos.

La tarde estuvo marcada por la expulsión de Manuel Insaurralde , quien vio la roja directa a los 30 minutos del primer tiempo por una fuerte entrada sobre Santiago Ascacíbar . El Ciclón jugó durante más de una hora con un futbolista menos y sufrió el dominio de un Boca que tuvo la pelota durante buena parte del encuentro. Los últimos minutos, además, se jugaron bajo un fuerte diluvio que complicó el estado del campo.

El Xeneize no tendrá descanso durante la fecha FIFA y volverá a jugar por los cuartos de final de la Copa Argentina . El domingo 27 de septiembre enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito, desde las 19. San Lorenzo, por su parte, volverá a jugar por el Torneo Clausura el sábado 3 de octubre, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 14:45.

Desde el comienzo, Boca asumió el protagonismo y manejó la posesión de la pelota, mientras San Lorenzo se replegó con una línea de cinco defensores y buscó resistir los ataques por los costados.

El equipo de Arruabarrena acumuló aproximaciones, principalmente a través de centros y pelotas cruzadas al área. Merentiel tuvo una de las oportunidades más claras, pero se encontró con una buena respuesta de José Devecchi. El Ciclón tuvo su mejor oportunidad mediante Rodrigo Auzmendi, quien recibió un centro dentro del área chica pero no logró conectar bien de cabeza.

A los 30 minutos llegó una de las acciones determinantes de la tarde. Insaurralde fue expulsado por una fuerte entrada sobre Ascacíbar en la mitad de la cancha. El árbitro Nazareno Arasa le mostró la tarjeta roja directa y el Ciclón quedó con diez jugadores.

Boca siguió buscando antes del descanso y volvió a estar cerca con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, que pasó muy cerca del arco de Devecchi. Sin embargo, el marcador permaneció 0-0.

Recién en el comienzo del segundo tiempo el Xeneize encontró la ventaja. Leonel Flores recibió sobre el sector derecho y asistió hacia atrás a Lozano, quien apareció para sacar un zurdazo y establecer el 1-0.

GOLAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo sacó un gran zurdazo y puso el primero para el Xeneize ante San Lorenzo.



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Arriba en el marcador y con superioridad numérica, los de la Ribera manejaron el trámite con mayor tranquilidad. El equipo de de Insúa, por su parte, intentó sostenerse en partido, pero Boca controló la posesión y encontró espacios para ampliar la diferencia. A los 26 minutos del complemento, Lautaro Blanco envió un centro rasante y Merentiel apareció para empujar la pelota y marcar el 2-0.

OTRO CAÑO DE BLANCO Y MERENTIEL PUSO EL 2-0



Gran jugada del defensor de Boca y la Bestia llegó para empujarla.



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Los últimos 20 minutos se jugaron bajo un fuerte diluvio en el Nuevo Gasómetro. La lluvia afectó el estado del campo y provocó la aparición de varios charcos, lo que dificultó la circulación de la pelota.

Boca logró administrar la ventaja hasta el final y se quedó con un triunfo que le permitió llegar a 14 partidos consecutivos sin derrotas. Su última caída había sido el 30 de julio ante O'Higgins en Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana, aunque posteriormente avanzó por penales.

Formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.