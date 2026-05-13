YPF inaugura una estación única de clase mundial

Está ubicada en Nordelta y propone una experiencia de atención integral, con mayor personalización del servicio y espacios diseñados para optimizar tiempos y mejorar la calidad del viaje.

YPF inauguró en Nordelta la primera estación de servicio bajo el formato YPF Black , un nuevo concepto que redefine la experiencia en estaciones de servicio y consolida una transformación profunda en su red que se extiende por todo el país.

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“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina”, señaló Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, durante la inauguración.

YPF Black representa la máxima expresión de la experiencia YPF, con una propuesta integral centrada en el cliente, que combina excelencia operativa, atención personalizada, servicios innovadores y una oferta diferencial de gastronomía y beneficios.

El formato YPF Black propone una experiencia de atención integral, durante toda la estadía en la estación, con mayor personalización del servicio y espacios diseñados para optimizar tiempos y mejorar la calidad del viaje.

• Atención diferencial en cada isla, con el respaldo de un equipo técnico especializado.

• YPF Pit Stop, un espacio que permite realizar chequeos rápidos del vehículo de manera eficiente y segura.

• Gastronomía premium, que incluye Carne hamburguesas, desarrolladas por el multipremiado chef argentino Mauro Colagreco, platos exclusivos, café de especialidad y una selección curada de productos de alta calidad.

• Programa Serviclub con beneficios exclusivos, como triplicación de puntos durante el período inicial, accesos anticipados a lanzamientos y propuestas exclusivas para los socios.

Inaguracion YPF Black18 Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Nuevo esquema de estaciones, una misma identidad

La inauguración de YPF Black se enmarca en una estrategia más amplia de transformación del retail de la compañía, que organiza su red en tres modelos complementarios: Black, Núcleo y Refiplus. Cada uno responde a distintos hábitos de consumo y contextos geográficos, pero comparten valores comunes: cercanía, calidad y confiabilidad.

Con este enfoque, YPF busca ampliar el alcance de su marca, mantener su fuerte presencia federal y seguir siendo la referencia del mercado, sin perder su identidad ni su compromiso con los clientes en cada punto del país.