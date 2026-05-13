Ombú, el joven yaguareté captado en video por primera vez en un sendero turístico en Corrientes

Fue visto en una reserva natural y su hallazgo es significativo luego de que la especie atravesara una crisis al borde de la extinción. Ya son cerca de 50 los animales que habitan en Iberá.

Se trata de un ejemplar joven y el primero en ser captado luego de que la especie estuviera al borde de la extinción total.

Un yaguareté fue visto y captado en cámara por primera vez en los Esteros del Iberá, Corrientes , desde la vuelta de la especie a la provincia. El felino fue visto recorriendo la Reserva Provincial Iberá previo a retornar al monte y personas allegadas destacaron lo significativo de su avistaje.

El ejemplar fue identificado como Ombú , un joven macho nacido en el corazón de los esteros hace un año y medio en San Alonso. Actualmente atraviesa su proceso natural de dispersión.

“ Es algo que imaginábamos que iba a ocurrir. La sorpresa es que haya pasado tan rápido y eso realmente emociona ”, explicó el trabajador de la posada El Yacaré, Gonzalo Boccalandro, quien avistó el felino y filmó uno de los videos junto a tres amigos de la misma localidad.

yaguarete en iberá Este registro se suma a las noticias esperanzadoras sobre la conservación en la región, ya que la especie estuvo al borde de la desaparición total. Red Yaguareté (Instagram)

Por otro lado, para el fundador y director ejecutivo de Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo, este tipo de encuentros comenzará a repetirse con mayor frecuencia: “Es lo que se espera que ocurra. Ombú está creciendo con contacto visual con humanos, algo que sus progenitores no experimentaron", sostuvo a La Nación.



A su vez, indicó que "eso hará que se habitúen a ser vistos sin alterarse. Ya hubo avistajes de pobladores rurales, investigadores y personal de los parques, pero ahora llegó el momento de los turistas y los guías en una de las zonas más visitadas del Iberá”.

Este registro se suma a las noticias esperanzadoras sobre la conservación en la región, según el medio El Litoral y el avistaje representa un avance significativo al recordar que la especie estuvo al borde de la desaparición total en tierras correntinas hasta hace unas décadas.

yaguarete iberá Un trabajo de reintroducción aseguró que hoy cerca 50 ejemplares estén viviendo en libertad en Iberá. @gonza.bocc

La necesidad de reintroducir la especie

Un trabajo de reintroducción aseguró que hoy cerca 50 ejemplares estén viviendo en libertad en Iberá. Sin embargo, el yaguareté sigue categorizado como una especie en peligro crítico ya que su supervivencia aún está desafiada por factores humanos críticos como la caza furtiva y la acelerada destrucción de sus ambientes naturales.

La expansión de la industria agropecuaria y la deforestación constante redujeron drásticamente la superficie de sus bosques y selvas nativas. A esto se le suma la escasez de presas naturales, provocada también por la intervención humana, lo que limita severamente las posibilidades de alimentación y desarrollo de estos grandes depredadores en su entorno original.