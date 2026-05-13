Los 10 autos 0km más baratos de mayo 2026: cuánto cuestan y cuáles lideran el ranking + Agregar ámbito en









El ranking del quinto mes del año llega con subas moderadas, precios congelados y un crecimiento sostenido de los modelos chinos y eléctricos. En total, en mayo se patentaron 47.564 unidades.

El Renault Kwid vuelve a posicionarse como el auto más barato del mercado.

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de cambios profundos. Aunque las ventas comenzaron a mostrar señales de enfriamiento, la oferta de vehículos se amplía con nuevos jugadores, mayor presencia de marcas chinas y una competencia más agresiva entre fabricantes e importadores.

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Durante abril, se patentaron 47.564 vehículos 0km, lo que representó una caída interanual del 13,6%. Sin embargo, el retroceso en las ventas no impidió que nuevas automotrices ganaran terreno en distintos segmentos, especialmente en el de autos eléctricos y compactos.

En ese contexto, el ranking de los 10 autos más baratos de mayo refleja una dinámica particular: aumentos moderados en la mayoría de los modelos, varios precios sin cambios y una creciente participación de vehículos importados desde China.

Los cambios en el mercado automotor en mayo La expansión de las automotrices chinas empieza a consolidarse en Argentina. BYD, por ejemplo, ya se posicionó en abril como la novena marca con más patentamientos del país y lideró cómodamente el segmento de autos eléctricos. peugeot-208_5_659x371 El Peugeot 208 cierra el ranking, con un precio de $31.460.000. Al mismo tiempo, entre los modelos más accesibles continúan predominando los vehículos compactos de los segmentos A y B, con alternativas tanto nafteras como electrificadas.

Entre abril y mayo, el ajuste más importante lo registró el JAC S2, cuyo precio pasó de u$s19.900 a u$s20.900, lo que implicó una suba del 5%. En el resto del ranking, los incrementos fueron mucho más acotados y rondaron el 1%.

El Renault Kwid se mantuvo como el auto 0km más barato del mercado argentino y apenas aumentó un 0,49% respecto al mes anterior. En tanto, el Fiat Mobi y el Fiat Argo mostraron ajustes cercanos al 1%. Otros modelos directamente conservaron los mismos valores que en abril, entre ellos el Hyundai HB20, el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Chevrolet Onix. Uno de los cambios destacados del ranking fue el ingreso del Suzuki Swift Hybrid, que se ubicó en el quinto puesto compartido con el JAC S2. El modelo incorpora un sistema híbrido suave (mild hybrid), convirtiéndose en el primer vehículo de Suzuki comercializado en Argentina con este tipo de tecnología. La aparición de este tipo de opciones refleja una transformación más amplia dentro del sector, marcada por la diversificación de la oferta y el desembarco de nuevas tecnologías de motorización. Top 10 de autos 0 km más baratos en abril 2026 Renault Kwid (naftero): $26.490.000

$26.490.000 JMEV Easy 3: u$s18.900 (o $26.743.500)

u$s18.900 (o $26.743.500) Fiat Mobi: $27.630.000

$27.630.000 Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 JAC S2: u$s20.900 (o $29.573.500)

u$s20.900 (o $29.573.500) Suzuki Swift Hybrid GLX MT: u$s20.900 (o $29.573.500)

u$s20.900 (o $29.573.500) Fiat Argo: $30.230.000

$30.230.000 Fiat Cronos: $31.120.000

$31.120.000 Citroën C3: $31.680.000

$31.680.000 Peugeot 208: $31.460.000