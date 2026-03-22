Cómo fue el debut de "Ecos" de Soda Stereo: entre el éxito de ventas y el dilema de un Gustavo Cerati virtual Por Matias Reynoso + Seguir en









Zeta Bosio y Charly Alberti inauguraron su serie de shows en Buenos Aires acompañados por la imagen virtual de su compañero, fallecido en 2014.

Soda Stereo volvió con "Ecos" a los escenarios. @arnedonacho

Y un día volvió Soda Stereo. Bueno, ya lo había hecho en 2007 tras despedirse oficialmente en 1997. Pero esta vez Soda Stereo volvió sin Gustavo Cerati (lamentablemente fallecido en 2014); la realidad es que eso ya pasó cuando Charly Alberti y Zeta Bosio llevaron adelante la gira "Gracias Totales" entre 2020 y 2022. En aquella ocasión lo hicieron acompañados por músicos y cantantes invitados de todo el mundo (incluido Chris Martin de Coldplay); quienes no habían podido ver a Soda, finalmente lo vieron. Entonces, una posible pregunta es: ¿Hace falta ver una vez más a Soda Stereo sin Cerati? Para Alberti, Bosio y la familia de Cerati, al parecer, sí.

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Anoche, después de meses de espera tras el anuncio, el show "Ecos" de Soda Stereo debutó en el Movistar Arena. ¿Los fans acompañan este regreso? En la previa la respuesta es clara: 10 Movistar Arena agotados y una gira que ya lleva más de 500.000 entradas vendidas en toda la región. Que es un éxito de ventas ya no hay dudas; que el legado de Soda Stereo está intacto entre sus fans de toda la vida y en las nuevas generaciones se podía intuir. Entonces, una vez visto el primero de los shows, solo queda intentar responder la siguiente cuestión: ¿Vale la pena ver a Soda Stereo con un Gustavo Cerati "virtual"?

Cómo fue el primer show de Soda Stereo en su regreso Pasadas las 21:00 del sábado 21 de marzo, finalmente "Ecos" de Soda Stereo hizo su debut en el Movistar Arena. "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia", rezaba el anuncio en la previa; los fans fueron advertidos.

Con un total de 19 canciones, el setlist incluyó el uso de anteojos 3D en dos de ellas. La gente pudo vivir una experiencia inédita en nuestro país: un show comandado por una persona que lleva años fallecida. Esta vez, un Gustavo Cerati "virtual" (con pistas de audio y guitarras grabadas) lideró a Soda Stereo; lo hizo junto a Charly y Zeta (ellos sí tocando en vivo) en el escenario.

Soda Stereo Ecos- 210326 - 212524 - @agustindusserre - AGU_2921 Los fans de Soda colmaron el Movistar Arena. La noche en el Movistar comenzó con "Ecos", el lado B del disco Nada Personal (1985), que le dio el nombre a la gira y preparó al público para lo que estaba por vivir. "Todo es tan igual, tan previsible, tan frío", dice la letra de la canción elegida como leitmotiv; una vez más, nos estaban advirtiendo. Obviamente sonaron clásicos como "Juegos de seducción", "Hombre al agua", "Ella usó mi cabeza como un revólver", "En la ciudad de la furia" y "Primavera 0". También hubo lugar para versiones solo con visuales de "Cuando pase el temblor" y "Zoom".

Cómo es el Gustavo Cerati "virtual" en el nuevo show de Soda Stereo Una de las grandes incógnitas de este nuevo show era: ¿Cómo sería el regreso de Cerati? En la previa se dijeron muchas cosas; se habló de un "holograma", de "tecnología de punta", de "algo nunca visto"... La respuesta fue más sencilla: una pantalla (o más de una) y algunos juegos de profundidades para dar vida a un Gustavo por momentos extraño en sus gestos. Así y todo, "Cerati" estuvo en el escenario y obviamente los fans se emocionaron, quedaron impactados por el golpe visual, pero sostener un show de casi dos horas con la imagen de alguien que no está ahí puede no ser del todo satisfactorio. Gus 1 - Prensa Soda Stereo Así luce Gustavo Cerati en el show "Ecos". "Hola, Zeta, Charly..." se escucha decir a Gustavo en una de las pocas interacciones que exceden lo estrictamente musical, y eso resulta bastante curioso. Zeta y Charly no hablan, no responden, solo tocan. Y no es que no le responden al Gustavo que está pero no está; no hablan con el público que también los fue a ver a ellos, y eso es al menos llamativo. Me corrijo: solo hablaron una vez. "Podía pasar", dijo Zeta cuando una de las canciones tuvo un arranque fallido (problemas del sistema o un intento de dar la sensación de un show en vivo). "Ecos" está diseñado para ser un show en estadios cerrados; uno esperaría algo deslumbrante en cuanto a la iluminación o la puesta en escena... No fue tan así. Obviamente todo esto es a título personal, a la salida del show pude escuchar personas contentas, jóvenes que por primera vez veían a Soda Stereo, pero también gente decepcionada e incluso enojada. En épocas donde todo es una experiencia, Soda Stereo presentó la suya. No es un recital, es un show, y como tal puede que no sea el mejor. En una entrevista previa al show, Benito Cerati dijo que su padre es "irremplazable" y que "el único que lo puede reemplazar es él mismo, y esta es la mejor forma". La respuesta a si vale la pena o no queda en cada uno. Es ir y entregarse a la experiencia o quedarse con el Gustavo que cada uno tiene en su memoria, en los discos, en los videos en vivo. Que cada uno elija.