“No es tan grave la crisis”

P.: ¿Pero cuál es la situación del sector?

D.P.: Reconozco que está pasando por una situación complicada, pero no terminal. Esta crisis no es igual a la de 2001. De abril de 2020 a agosto de 2022 el sector trabajó a 10 puntos, hoy está en 7 puntos, no es terminal. Hay falta de compromiso de los empresarios y estamos disposición para lo que necesiten; vamos a acompañarlos siempre que las reglas de juego sean claras y no vamos a aceptar que la variable del ajuste sea el trabajador.

P.: A la fecha, ¿se produjeron suspensiones y/o despidos?

D.P.: Los sindicatos madereros de Misiones y Corrientes no tenemos información sobre que formalmente se hayan producido despidos o suspensiones. Es más, si bien hay empresarios con sobrestock vemos que el sector está trabajando en 7 puntos. Hay empresarios que se aprovechan para hacer despidos encubiertos atrasando el pago de quincenas y obligan al trabajador a llegar a un acuerdo produciendo un autodespido.

P.: Las cámaras hablan de mercado interno sobresaturado por la falta de exportaciones ante la baja rentabilidad…

D.P.: Tenemos conocimiento de eso, pero también falta realizar un estudio pormenorizado que permita mejorar la situación del sector y volver a la época en que los madereros se encontraban en plena producción.

P.: Insisten en que las grandes empresas que sólo exportaban, ahora se metieron a competir en el mercado interno…

D.P.: Eso argumentan. Por eso insisto en la necesidad de un informe pormenorizado. El gobernador Oscar Herrera Ahuad le planteó la situación al presidente Alberto Fernández cuando estuvo en Posadas el 6 de enero. Sentimos que hay oídos sordos de parte del gobierno nacional hasta el momento, y esperamos que explique cuáles son los motivos por los que no está otorgando los pedidos del sector maderero.

P.: Comenzaron las negociaciones para las paritarias del último trimestre 2022/2023. ¿Llegaron a un acuerdo?

D.P.: Aún no. Los empresarios están muy mezquinos y se niegan a discutir reajustes salariales.P.: ¿Qué aumento piden para el trimestre marzo-mayo 2023?D.P.: No podemos cerrar por debajo del 30%. Con ese porcentaje vamos a nivelar un poco la crítica situación de los trabajadores ante la inflación.

Entrevista de A. F. S.