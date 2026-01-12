La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por Resolución 1/26 (B.O. 5/1/26), adecuó y actualizó el indicador para el cálculo de las multas con las cuales serán sancionados los Empleadores Autoasegurados, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento a las obligaciones.
12 de enero 2026 - 13:25
Aumentaron las multas para las ART y empleadores autoasegurados, aplicables a partir de enero
Como ocurre mensualmente se conoció el valor de la multa aplicable por incumplimiento de obligaciones de riesgo del trabajo
-
Las Micro PYMES seguirán con el beneficio de computar Créditos y Débitos bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales
-
La UIF reguló el reporte para denunciar operaciones sospechosas de financiar armas de destrucción masiva
Se estableció en $76.845,85 el valor de la sanción aplicable desde enero 2026 que surge de utilizar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Decreto 1.694/09, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 381/25 (ANSES).
LMS
Dejá tu comentario