Aumentaron las multas para las ART y empleadores autoasegurados, aplicables a partir de enero









Como ocurre mensualmente se conoció el valor de la multa aplicable por incumplimiento de obligaciones de riesgo del trabajo

Actualización de las multas de riesgos del trabajo para sanción a autoasegurados y ART

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por Resolución 1/26 (B.O. 5/1/26), adecuó y actualizó el indicador para el cálculo de las multas con las cuales serán sancionados los Empleadores Autoasegurados, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento a las obligaciones.

Se estableció en $76.845,85 el valor de la sanción aplicable desde enero 2026 que surge de utilizar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Decreto 1.694/09, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 381/25 (ANSES).

