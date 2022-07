Novedades administrativas

Rechazo de declaraciones juradas rectificativas en menos. Imputación de las diferencias.

Una sociedad presenta declaraciones juradas rectificativas en menos por diferencias en contribuciones patronales, , las que fueron rechazadas por el organismo fiscal dando lugar a la consciente rectificación y el saldo resultante se incluyó en sendos planes de pago. Se consulta si procede imputar en el período fiscal 2020, las diferencias reconocidas en concepto de contribuciones patronales y los intereses resarcitorios.

El ente fiscal señala que el procedimiento de rechazo realizado no es equiparable a la determinación de oficio previsto en materia impositiva, no resultando aplicable el quinto párrafo del art. 24 de la norma legal. El mismo procede cuando las diferencias surgen de un ajuste fiscal. Por ello corresponde que las diferencias por contribuciones patronales se imputen en los períodos fiscales en los que se ha verificado el devengamiento de los mismos.

Por otra parte en lo que concierne a la aplicación del instituto de las correcciones simétricas, a los fines de compensar las sumas ingresadas en exceso en concepto de impuesto a las ganancias con la diferencia de impuesto que surgiría como consecuencia de la imputación de las diferencias de contribuciones patronales en el período fiscal 2020 y su eventual impugnación, más allá de que la aplicación de tal instituto fuera o no solicitada por el contribuyente, la AFIP se encuentra compelida a su cumplimiento, de reunirse los requisitos para que el mismo proceda.

Resolución Nº 95/21 (SDG TLI)

Cese laboral. Vacaciones no gozadas. Indemnización por clientela

Las vacaciones no gozadas, así como su incidencia en el sueldo anual complementario, hallan su causa en el propio vínculo laboral y representa una remuneración no habitual, alcanzada por el Impuesto a las Ganancias y sujeta a la correspondiente retención.

Respecto a la indemnización por clientela también encuentra su causa en la relación laboral, ya que se devenga durante el tiempo en que la empresa obtiene los servicios del viajante, aún cuando su fecha de pago se encuentre aplazada hasta el momento de la desvinculación laboral, por lo que también resulta alcanzada por el gravamen.

Resolución Nº 97/21 (SDG TLI)

Estabilidad Fiscal. Industria del software. Distribución de dividendos.

El beneficio de estabilidad fiscal para la industria del software fiscal, establecido en el art. 7 de la Ley 25.922, actualmente sustituido por el art. 4° de la Ley 26.692, rige en el Impuesto a las Ganancias tanto para empresa como para sus accionistas. En consecuencia, por los períodos fiscales en los que resulta alcanzada por la tasa del 35% no deberá retenerse impuesto alguno sobre la distribución de dividendos o utilidades que hubiera efectuarse, en la medida que ello implique un incremento de la tasa del 14% (es decir 40% de la tasa legal del 35%), que incide sobre las utilidades impositivas determinadas en cada ejercicio fiscal, Ello se concluyó en atención a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Cerro Vanguardia S.A. c/DGI”.

La estabilidad fiscal importa que no se pueda incrementar la carga tributaria total que soportaba la empresa en ocasión de su inscripción en el respectivo registro, la cual equivalía, sobre las utilidades de las compañías de software, a una tasa efectiva de imposición del 14%, la que

en función de las modificaciones incorporadas a partir de la Ley 27.430, pasó a ser del 12% (40% de la nueva tasa corporativa

del 30%).

Así en concepto de retención sobre las utilidades que distribuya en cada ejercicio, el monto que resulte de aplicar la alícuota del 2% que surge por diferencia entre la tasa efectiva máxima de imposición vigente al momento de encontrarse amparada por el régimen promocional y la nueva alícuota que rige sobre las ganancias de las sociedades de capital ((35% -30%) x 40%).

PROCEDIMIENTO

Resolución Nº 39/21

(SDG TLI)

Retención. Publicidad

adquirida a Facebook.

Ante la consulta si debe practicar retención por si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited, se interpretó que tales servicios que se materialicen en contenidos audiovisuales (videos, imágenes, sonidos, textos, banners, etc.), se encuentran alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo al art. 14 de la norma legal. Así al realizar el respectivo pago se deberá retener e ingresar el tributo que recaiga sobre tales beneficios, conforme el artículo 102 de la ley del gravamen.

VALOR AGREGADO

Resolución Nº 24/21 (SDG TLI)

Locación de inmueble.

Ocupación temporal.

Los contratos de alquiler temporal de inmuebles como casa habitación, celebrados con extranjeros, por plazos superiores a tres meses, pueden asimilarse a las locaciones de inmuebles exentas de imposición. Si el periodo de tiempo es hasta tres meses sólo se encuentra liberada la locación si el precio del alquiler sea igual o inferior a $ 1.500 mensuales por unidad y locatario.

Resolución Nº 31/21

(SDG TLI)

Tarjetas de regalo prepagas

Las tarjetas prepagas de regalo, comúnmente denominadas Gift Cards, reúnen la condición de una tarjeta de compra que no congela precio sino que constituye un medio de pago. Por ello su adquisición no está alcanzada por el gravamen. En el momento de efectuarse la compra de bienes y/ o servicios, que se cancelan con dicha tarjeta, nace un hecho imponible gravado, cuya operación deberá ser respaldada con la emisión del comprobante fiscal correspondiente.

Resolución Nº 61/21 (SDG TLI)

Provisión de alimentos a centros comunitarios

El servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos crudos, víveres secos y frescos, destinados a la población de centros comunitarias y de primera infancia, no se encuentra comprendido en la excepción dispuesta por el art. 3°, inc. e), punto 1, segundo párrafo de la norma legal. Se lo considera venta de cosas muebles gravada por el art. 1°, inc. a) de la norma.

No corresponde aplicar el criterio jurisprudencial de las causas “José Grisolía SA c/DGI (TF 17.616-I)” y “Prodecom SA c/DGI (TF 20.862-I)” ya que en las mismas la controversia era sobre el lugar donde se verificaba el servicio mientras que en este caso se relaciona con la naturaleza jurídica de la prestación. No se trata de un servicio, es una venta de cosas muebles.

Fuente: AFIP – Biblioteca Electrónica