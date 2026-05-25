La reacción de Franco Colapinto al enterarse de la derrota de River se volvió viral tras el GP de Canadá

El piloto argentino celebró con gestos la caída de River ante Belgrano luego de firmar su mejor actuación en la Fórmula 1 con Alpine.

El piloto argentino reaccionó con humor a la derrota de River ante Belgrano.

Franco Colapinto protagonizó un divertido momento con fanáticos argentinos tras el Gran Premio de Canadá cuando reaccionó a la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. El piloto de Alpine, reconocido hincha de Boca, respondió con gestos de festejo mientras abandonaba el circuito de Montreal después de finalizar sexto en la carrera.

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La escena ocurrió a la salida del circuito canadiense, donde un grupo de fanáticos esperaba al piloto argentino para saludarlo luego de su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1. Mientras caminaba rodeado de miembros de su equipo y su pareja, Colapinto escuchó distintos gritos de los argentinos presentes.

“ Viva el Fernet, Franquito ”, le gritó uno de los hinchas mientras el piloto sonreía y saludaba a la distancia. Sin embargo, el momento más comentado llegó segundos después, cuando otro fanático lanzó: “Vamos, que perdió River, Franco” .

La reacción de Franco Colapinto que se viralizó en redes.

La reacción del corredor de Alpine F1 Team no tardó en aparecer. Fiel a su perfil futbolero y a su reconocida simpatía por Boca Juniors, Colapinto respondió con doble puño apretado y un leve gesto de celebración , una escena que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

El mejor fin de semana de Colapinto en Fórmula 1

Más allá del episodio con los hinchas, el piloto argentino cerró un fin de semana histórico en Montreal. Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá después de haber largado desde la décima posición y consiguió sumar ocho puntos, su mejor cosecha desde su irrupción en la máxima categoría.

El rendimiento del pilarense volvió a destacarse dentro del equipo Alpine, ya que finalizó nuevamente por delante de su compañero, Pierre Gasly, consolidando una actuación muy sólida durante todo el fin de semana.

franco colapinto miami Franco Colapinto logró su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.

La carrera en Montreal representó además un importante impulso anímico para el argentino, que continúa sumando experiencia en la Fórmula 1 y ganando protagonismo dentro de la categoría.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Después del Gran Premio de Canadá, la Fórmula 1 volverá rápidamente a la actividad con una nueva fecha en Europa. La próxima competencia será el Gran Premio de Mónaco, en el histórico circuito callejero de Montecarlo.

La actividad comenzará el viernes 5 de junio con las primeras prácticas libres y continuará el sábado con la clasificación. Finalmente, la carrera principal se disputará el domingo 7 de junio.

Franco Colapinto El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Mónaco.

A diferencia de lo ocurrido en Montreal, el fin de semana en Mónaco no contará con carrera sprint.

Un piloto cada vez más conectado con los hinchas argentinos

Además de sus resultados dentro de la pista, Colapinto mantiene una relación muy cercana con el público argentino, que lo acompaña en cada presentación alrededor del mundo.

Su reacción espontánea al enterarse de la derrota de River volvió a mostrar el costado más relajado y futbolero del piloto, que combina el crecimiento deportivo en la Fórmula 1 con una personalidad que genera identificación entre los fanáticos.