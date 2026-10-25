Marco Rubio atribuyó el regreso de María Corina Machado a la mediación de EEUU + Agregar ámbito en









El secretario de Estado de EEUU atribuyó la vuelta de la líder opositora a las negociaciones de reconciliación impulsadas por Washington. Según afirmó, las gestiones permitieron liberar a cientos de presos políticos y facilitar el retorno de dirigentes exiliados.

Marco Rubio atribuye el regreso de María Corina Machado a negociaciones impulsadas por EEUU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela a las negociaciones de reconciliación política respaldadas por Washington. El funcionario sostuvo que las gestiones diplomáticas generaron las condiciones para su retorno y permitieron avanzar en la liberación de presos políticos y la vuelta de referentes opositores que permanecían en el exilio.

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"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos", afirmó Rubio en un mensaje publicado en la red social X. En ese sentido, destacó que el proceso ya hizo posible la liberación de cientos de presos políticos y el regreso de cientos de figuras de la oposición.

El jefe de la diplomacia estadounidense también pidió que se mantenga el respeto por las libertades políticas en el país sudamericano y llamó a los distintos sectores a respaldar las conversaciones. Según expresó, el diálogo representa "la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años" para alcanzar de manera pacífica elecciones libres y justas y construir una democracia duradera.

La vuelta de Machado tras casi diez meses fuera del país Las declaraciones de Rubio se conocieron después de que Machado reapareciera este domingo en una ceremonia religiosa en Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por simpatizantes de su partido, Vente Venezuela. La dirigente había abandonado el país a principios de diciembre de 2025, de manera clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz, y desde entonces no había regresado.

El retorno de la dirigente opositora había estado rodeado de rumores durante varias semanas. Su vuelta se produce en un escenario de negociaciones políticas respaldadas por Washington, en las que Machado no participa directamente, aunque manifestó que no obstaculizaría el proceso. La líder opositora sostiene que Venezuela debe avanzar hacia una salida democrática y reclama garantías para la realización de elecciones libres.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado por periodistas sobre el regreso de Machado y aseguró que no tenía información al respecto. "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", respondió. Rubio, en tanto, insistió en que Estados Unidos espera que se respeten las libertades de todos los sectores de la política venezolana y que los actores involucrados respalden las negociaciones. El funcionario presentó el diálogo como una vía para avanzar hacia una transición pacífica, con elecciones competitivas y una democracia duradera.