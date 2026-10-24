Cómo pagar el Monotributo de ARCA con código QR desde tu billetera virtual + Agregar ámbito en









El procedimiento permite generar un volante electrónico de pago y completar la operación desde el celular, con algunos controles previos para evitar inconvenientes.

Las billeteras virtuales suman opciones para gestionar obligaciones fiscales de manera electrónica. Magnific

Pagar el Monotributo ya no requiere necesariamente ingresar los datos de una tarjeta o realizar una transferencia manual desde el home banking. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó la posibilidad de abonar la obligación mensual mediante un código QR, una alternativa que conecta el trámite tributario con las billeteras virtuales compatibles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mecanismo se apoya en el Volante Electrónico de Pago (VEP), que se genera desde los servicios digitales del organismo. Una vez emitido, el contribuyente puede acceder a la opción de pago y escanear el código con una aplicación habilitada para completar la operación desde su teléfono.

ARCA incorporó una alternativa digital para realizar trámites tributarios desde el celular. Pexels Requisitos para abonar el Monotributo mediante código QR Para pagar la cuota mensual del Monotributo con esta modalidad, el primer paso es contar con acceso al portal de ARCA y disponer de una billetera virtual que permita leer códigos QR y operar con el sistema de pagos correspondiente. También es necesario tener fondos suficientes para cubrir el importe de la obligación.

El contribuyente debe contar con su CUIT y clave fiscal para ingresar a los servicios del organismo y generar el VEP. La clave fiscal es personal, por lo que no se recomienda compartirla ni ingresarla desde enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos de origen dudoso. Entre los puntos que conviene verificar antes de empezar se encuentran:

acceso a ARCA: contar con una clave fiscal habilitada y poder ingresar al portal oficial

contar con una clave fiscal habilitada y poder ingresar al portal oficial billetera virtual compatible: tener instalada una aplicación que permita escanear el QR y completar pagos

tener instalada una aplicación que permita escanear el QR y completar pagos saldo disponible: comprobar que haya dinero suficiente en la cuenta seleccionada

comprobar que haya dinero suficiente en la cuenta seleccionada obligación correcta: identificar el período mensual que se desea cancelar y revisar el importe generado

identificar el período mensual que se desea cancelar y revisar el importe generado conexión a internet: disponer de acceso estable durante la generación del volante y la confirmación de la operación Cómo generar el VEP en el sitio web de ARCA con clave fiscal El Volante Electrónico de Pago es el documento digital que identifica una obligación tributaria y permite iniciar su cancelación por medios electrónicos. Para emitirlo, el contribuyente debe ingresar al sitio oficial de ARCA con su CUIT y clave fiscal. El procedimiento general es el siguiente:

ingresar al portal oficial: acceder a ARCA y entrar con los datos personales correspondientes

acceder a ARCA y entrar con los datos personales correspondientes buscar el servicio de pago: localizar el servicio habilitado para gestionar las obligaciones del Monotributo y generar el volante electrónico

localizar el servicio habilitado para gestionar las obligaciones del Monotributo y generar el volante electrónico seleccionar la obligación: identificar el concepto y el período fiscal que se quiere pagar. Es fundamental evitar confundir una cuota mensual con una deuda de otro período

identificar el concepto y el período fiscal que se quiere pagar. Es fundamental evitar confundir una cuota mensual con una deuda de otro período revisar el importe: comprobar que el monto informado corresponda a la obligación seleccionada antes de continuar.

comprobar que el monto informado corresponda a la obligación seleccionada antes de continuar. generar el VEP: confirmar los datos para que el sistema emita el volante electrónico

confirmar los datos para que el sistema emita el volante electrónico elegir la alternativa de pago: seguir las opciones que ofrezca el sistema y seleccionar el mecanismo mediante QR cuando esté disponible

seguir las opciones que ofrezca el sistema y seleccionar el mecanismo mediante QR cuando esté disponible escanear el código: abrir la billetera virtual compatible, leer el QR y verificar los datos de la operación

abrir la billetera virtual compatible, leer el QR y verificar los datos de la operación confirmar el pago: autorizar la transacción y guardar el comprobante emitido por la aplicación El sistema de pagos digitales requiere verificar los datos antes de confirmar cada operación. Magnific Consejos clave para evitar errores al pagar la cuota mensual El principal cuidado consiste en no confundir la emisión del volante con la cancelación efectiva de la deuda. Después de escanear el código, hay que esperar la confirmación de la billetera y guardar el comprobante. Si la aplicación muestra un error o la operación queda pendiente, conviene consultar el estado antes de intentar pagar otra vez. Otro punto central es revisar el período fiscal y el monto exacto. Quienes tienen más de una obligación pendiente pueden generar volantes distintos y seleccionar por equivocación uno que no corresponde a la cuota que buscan cancelar. Unos segundos de verificación pueden evitar reclamos posteriores. Si el pago se debita de la billetera, pero la deuda continúa figurando como pendiente, puede existir una demora en la acreditación o una diferencia entre los sistemas. En esa situación, es preferible guardar la constancia y consultar los canales oficiales antes de realizar una segunda transacción.