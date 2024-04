Notas a Fallos

La Justicia confirmó el procesamiento del presidente de la sociedad por presunta presentación tardía y falsedad en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. La resolución, dictada por la jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 el 14 de septiembre de 2021, adquirió firmeza al no ser recurrida. Se elevó parcialmente la causa a juicio con relación al presidente, no obstante, respecto del vicepresidente, otro de los implicados en el caso, no enfrentará juicio, pues no se encontró evidencia de su participación delictiva. El tribunal señaló que, desde el procesamiento del presidente, no se presentaron nuevos elementos de prueba que incriminaran al vicepresidente. Por lo tanto, consideraron apropiado confirmar la decisión de no llevarlo a juicio, como se estableció en la resolución anterior, puesto que, pese al rol gerencial que revestía, no habría elementos que permitieran afirmar que intervino efectivamente y/o tendría posibilidad de haber intervenido en las presentaciones fiscales de la firma.