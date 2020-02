ELECTRÓNICA

Sebastián M. Domínguez

ERREPAR

La Factura de Crédito Electrónica (FCE) creada a través de la Ley 27.440, a diferencia de las experiencias anteriores, ya se encuentra funcionando a pleno y resulta obligatoria para las MiPymes que realizan operaciones con grandes empresas nominadas por AFIP como con otras pymes que optaron por aceptar este tipo de comprobante. Pero existen una serie de etapas y formalidades a cumplir para la emisión, aceptación o rechazo y sus efectos. Domínguez, quien es un experto en esta temática, desarrolla con pormenorizado detalle la instrumentación, uso y posteriores pasos, cuando la FCE se convierte, una vez aceptada, en título ejecutivo y valor no cartular, así como su negociación. También cuándo no se debe emitir este tipo de comprobantes. Otro tema medular es el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPymes, que el autor aborda con puntual análisis. En este entorno operativo la obra contiene el tratamiento tributario de este comprobante. Y en su itinerario se da cuenta de toda la normativa aplicable. El volumen debe ser tenido en consideración no sólo por los profesionales, tanto de ciencias económicas como del derecho, sino por los directores y administradores de empresas.

TRIBUTACIÓN DE LA

ECONOMÍA DIGITAL

Autores varios

LA LEY

Se trata de una obra colectiva que realiza un itinerario analítico sobre una realidad transaccional que busca ser encuadrada fiscalmente a nivel mundial y Argentina no es la excepción. Bajo la dirección de Mariano F. Braccia, un destacado grupo de especialistas, nacionales y extranjeros, profundizan una diversidad de temas que se propone abarcar integralmente el tratamiento de la digitalización desde distintas ópticas de análisis. Para ello, la obra se divide en cuatro partes. La primera se ocupa de las propuestas para enfrentar los desafíos fiscales de la digitalización; luego se aborda la tributación de la economía digital desde una perspectiva latinoamericana; la tercera parte examina los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital y por último se avanza sobre el impacto tributario de las nuevas tecnologías. Así, en el marco de esta división temática, el lector encontrará cuestiones tales como la aplicación de un impuesto sobre los servicios digitales, el concepto de “presencia digital significativa”, las acciones BEPS en la economía digital, la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, la era digital en los derechos de los contribuyentes, la administración tributaria y el acceso a la información, por mencionar tan solo algunos temas