Bajo la dirección de Cecilia P. Grosman y la coordinación de Carolina A. Videtta un destacado grupo de profesionales encara el análisis de la responsabilidad parental, como lo denomina ahora el Código Civil y Comercial, desde una perspectiva psico-socio-jurídica.

El objetivo es reflexionar y profundizar los derechos humando de los niños, niñas y adolescentes y buscar el acortamiento de la brecha entre Derecho y realidad, teniendo en la mira que ya han pasado más de 30 años desde la Convención sobre los Derechos del Niño. En este orden se suman 18 títulos de diversos supuestos y enfoques, como el significado de la responsabilidad parental: el contenido de la función; el instituto desde la perspectiva del psicoanálisis; una mirada interdisciplinaria sobre la responsabilidad conforme la autonomía progresiva de lxs hijxs; el ejercicio abusivo de la responsabilidad parental; la responsabilidad parental de hijos e hijas en los casos de separación o divorcio; guarda, situaciones y socioafectividad; el ejercicio de la responsabilidad parental en los procesos de adopción y en los casos de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes; entre otros.

Formando parte de este extenso y pormenorizado tratado se aborda una temática conformada por el Derecho Civil, el Derecho de las Familias, la Niñez y la Salud, sumando dos tomos plenos de investigación, estudios y análisis desarrollados por un notorio conjunto de especialistas. La dirección general de la obra se encuentra a cargo de Marisa Herrera, Silvia E. Fernández y Natalia de la Torre y la coordinación general recae en Carolina A. Videtta.

Cada uno de los temas antes citados constituyen las distintas partes que componen los dos volúmenes y dentro de ellas se vislumbran los diferentes ejes analíticos con perspectiva de género en un entorno de Derecho y Justicia.

Las participaciones no solo ubican al lector interesado en las diversas cuestiones examinada si no que despertarán la necesidad de adentrarse en cada uno de los supuestos, inquietudes o reflexiones planteadas por las autoras y autores en tópicos como el multiculturalismo y género, violencia obstétrica, el nombre de las personas, la vivienda como derecho humano, las familias monoparentales, efectos de la violencia sexual, tan solo por mencionar la profundidad de los temas tratados incluso con legislación comparada.

Un libro original que revisa, plantea y analiza la incidencia tributaria en las decisiones de inversión en un país como Argentina. No se restringe solamente a la compra de un bien de capital si no que va más allá. Ceteri demuestra en primer lugar las dificultades que se encuentran para invertir a la luz de las cuestiones de la macro y microeconomía tributaria. Desde ese panorama técnico-realista, pasa a los beneficios fiscales vigentes, explicando y analizando cada uno de ellos e incluso propiciando medidas para la reducción de impuestos a las empresas. No es menos importante el tema que desarrolla en su tercer capítulo: las auditorías y las planificaciones fiscales, con toda la actualidad y la controversia fisco-contribuyente que implica esta última cuestión. Finalmente despliega el mapa del escenario tributario del país, sin desconocer su fragilidad y cambios frecuentes, en un recorrida que va desde los diversos tributos hasta los regímenes de información a observar, como la necesaria visión para decidir. Esta obra así concebida es apta para responder inquietudes profesionales, pero también resultará de utilidad para el empresario -particularmente mipymes- que debe resolver una adquisición y quiere saber las ventajas o desventajas impositivas.