Notas a fallos

Ahora bien, al momento de confirmar la falta de mérito resuelta en instancia de grado, señaló el tribunal que, la actividad del juego clandestino que se les atribuye a los imputados, al momento de los hechos, constituía una contravención, habiendo sido tipificada como delito con la entrada en vigencia de la Ley 27.346 y que, en principio, las pruebas acumuladas hasta el momento a la instrucción, no permiten aseverar que la actividad de juego clandestino hubiera continuado luego de ese evento. Por lo tanto, entendió el magistrado que, la actividad de juego clandestino con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.346 (BO 27/12/16), no habría de configurar “hecho precedente” en los términos del art. 303 del CPN, por lo cual rechazó los agravios blandidos por el Ministerio Público Fiscal al respecto.

Sobre este punto, corresponde hacer las siguientes aclaraciones. En primer término, el delito de lavado de activos no resulta autónomo, pues depende de un hecho precedente cuanto menos ilícito a efectos su de configuración. En ese norte, se aclara que, los fondos que se pretenden introducir en el sistema financiero deben ser producto de ese ilícito y, la maniobra de lavado, el medio para introducirlos.

Cámara Federal de Mar del Plata, “C, PE Y OTROS INF. ART. 303 DEL C.P.”, FMP 29107/16/CA2, 10/05/22.

PENAL ECONÓMICO

Acuerdo sobre el daño. Pago. Apartamiento de la AFIP como querellante.

La pérdida de derechos de la querella corresponde tanto cuando no hubo requerido la elevación a juicio de los hechos investigados, como cuando se han efectuado convenios sobre el daño, aspectos que no obstante no encontrarse específicamente regulados derivan naturalmente de la naturaleza de sus funciones.

Tal fue el criterio del tribunal oral en lo penal económico, al decidir apartar del rol de parte querellante a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Al respecto, señaló el magistrado que, en su oportunidad, fue depositada la suma requerida por AFIP al imputado, a favor de dicho organismo, con asignación a los montos e intereses resultantes del perjuicio derivado del hecho vigente reprochado, montos que fueron incluso aportados por el propio Fisco Nacional.

De ello, entendió que, se habría convenido y aceptado un pago, en el caso total, acerca del daño sufrido por el titular del respectivo bien jurídico respecto al hecho vigente, lo cual afecta la legitimidad procesal actual de la AFIP/DGI para continuar en su rol de querellante.

Finalmente, señaló el tribunal oral que, no se discute la legitimidad de la vocación querellante de AFIP conforme fuera aceptado por la instrucción, sino la variación que ha sufrido su ofensa con posterioridad, pues, la querella no puede sostener que se encuentra ofendida por un delito de acción pública o que mantiene un interés directo legítimo en las resultas del caso, cuando no sólo aceptó el resarcimiento económico sino que, incluso, fijó el monto del mismo.

Tribunal Oral en lo Penal Económico II, “E,JO s/INF. LEY 24.769”, CPE 832/15/TO1/4, 14/06/22.

PENAL TRIBUTARIO

Juicio abreviado para la evasión fiscal con pena en suspenso

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca concedió el juicio abreviado con pena de dos años en suspenso al imputado acusado por el delito de evasión fiscal, fijando determinadas reglas de conducta y la imposición de una multa.

Sobre el caso, se acusó al ofensor en su calidad de Presidente del órgano de dirección de la firma, período durante el cual se habría omitido el pago del Impuesto a las Ganancias por la suma de $1.551.840,22, mediante ocultaciones maliciosas tendientes a sustraer el resultado gravado proveniente de las operaciones de ventas de productos primarios en el mercado interno y de exportación.

A efectos justificar dicho temperamento, se consideró que, respecto de los ingresos de la firma, la responsable registraba presentación de declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado con graves inconsistencias y se observó que tramitó permisos de exportación y emitió facturas electrónicas “E” de exportación de productos primarios, las que fueron valorizadas al tipo de cambio consignado en las mismas, de donde surgiría un total de ingresos no declarados por el Impuesto a las Ganancias. Pues, de ese modo, a los ingresos netos gravados declarados por la auditada en IVA, se le sumaron los que resultan de las facturas electrónicas de exportación, arribando de ese modo a un total de ventas gravadas omitidas.

Asimismo, se tuvo en cuenta que, las exportaciones no guardaban relación con las compras declaradas en IVA y/o las informadas por los proveedores.

Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, “P, FG s/INF. LEY 24.769”, FBB 4835/15/TO1, 12/05/22.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)