Proyecto de reforma de Ganancias 4a Categoría para el período fiscal 2024

En estos tiempos electorales y de angustia económica, estamos observando una catarata de novedades de índole tributaria que nos puso a los tributaristas en modo “análisis continuo”, inmersos en una vorágine que nos llevó a analizar, e incluso a sacar conclusiones, sobre anuncios sin normas, en una situación no recomendable.

Aunque no sea materia de análisis de este trabajo, nos parece importante al menos mencionar que existen diferentes interpretaciones políticas sobre si dichas rentas “ganadas”, como lo son las provenientes del trabajo en relación de dependencia (salario), deberían ser consideradas como causa generadora que hacen o no nacer la obligación tributaria (es decir si son o no “ganancia”). Sin embargo, la gravabilidad de este tipo de rentas ha quedado más que claro tanto para la mayoría de la doctrina como de la jurisprudencia.