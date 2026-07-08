La app con IA que emite facturas por WhatsApp y simplifica el trabajo de los monotributistas

La herramienta automatiza la facturación mediante integración con ARCA y servicios de pago digitales. Conocé los detalles.

Tres ingenieros desarrollaron una plataforma con IA que permite emitir facturas desde WhatsApp y ya supera los 5.000 usuarios activos.

Emitir facturas suele ser una de las tareas administrativas que más tiempo demanda a los monotributistas , especialmente para quienes hacen muchas ventas por internet o utilizan diferentes medios de cobro. Con esa dificultad como punto de partida, tres ingenieros argentinos desarrollaron una plataforma que usa Inteligencia Artificial para generar comprobantes directamente desde WhatsApp, sin necesidad de ingresar manualmente al portal de ARCA.

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La aplicación, llamada Facturitas , fue creada por Agustín Zeppa, Tomás Behringer e Iván Casanova, amigos desde la escuela secundaria que también estudiaron Ingeniería en Sistemas y trabajaron durante varios años en la misma empresa antes de dedicarse al emprendimiento tecnológico. Hoy la plataforma ya supera los 5.000 usuarios activos y continúa incorporando nuevas funciones para automatizar procesos contables.

La propuesta combina integración con los servicios oficiales de ARCA , IA y conexión con bancos, billeteras virtuales y plataformas de comercio electrónico para reducir al mínimo la carga manual de datos . El objetivo es que un vendedor pueda emitir una factura enviando simplemente un mensaje , un audio o una imagen por WhatsApp.

El proyecto empezó a partir de una necesidad . Según contaron sus creadores, la novia de Agustín Zeppa administraba un negocio online y todos los meses debía pasar varias horas confeccionando facturas manualmente para registrar sus ventas.

Para agilizar ese proceso, Zeppa desarrolló un sistema que automatizaba gran parte del trabajo. La herramienta resolvió rápidamente el problema y despertó el interés de sus dos amigos, que propusieron transformarla en un producto pensado para cualquier monotributista o pequeño emprendedor que necesitara simplificar la facturación electrónica.

El camino inicial no fue sencillo. Durante los primeros meses, los tres fundadores invirtieron recursos propios sin lograr atraer usuarios. Incluso llegaron a evaluar abandonar el desarrollo y avanzar con otra idea de negocio.

Todo cambió cuando un video publicado en Instagram empezó a viralizarse. En apenas 24 horas, la plataforma pasó de tener dos usuarios a registrar cerca de 500 nuevas altas. El crecimiento fue tan rápido que obligó a ampliar la infraestructura tecnológica para soportar la demanda. Ese episodio marcó el comienzo de la expansión del proyecto.

Cómo funciona la plataforma para emitir facturas desde WhatsApp

El funcionamiento fue diseñado para reducir al máximo la intervención del usuario. En lugar de ingresar manualmente todos los datos de una venta dentro del sistema de ARCA, el comerciante puede enviar información mediante un mensaje de texto, un audio, una foto o incluso una captura de pantalla de una transferencia bancaria.

La Inteligencia Artificial analiza el contenido recibido, identifica los datos relevantes de la operación y completa automáticamente la información necesaria para emitir el comprobante electrónico correspondiente. Posteriormente, el sistema genera la factura utilizando la integración con los servicios oficiales de ARCA.

Además de interpretar distintos formatos de información, la plataforma puede conectarse con cuentas bancarias, billeteras virtuales y plataformas de e-commerce para detectar operaciones de manera automática y generar las facturas correspondientes sin que el usuario deba ingresar cada venta de forma individual.

Esta automatización apunta especialmente a emprendedores que venden grandes volúmenes de productos o servicios y necesitan emitir numerosas facturas todos los días.

El crecimiento de Facturitas y los próximos desafíos

Actualmente, Facturitas cuenta con más de 5.000 usuarios activos, cifra que refleja el interés creciente por herramientas capaces de automatizar procesos administrativos.

El crecimiento también acompaña una tendencia dentro del ecosistema tecnológico argentino, donde cada vez más startups desarrollan soluciones basadas en IA para resolver problemas de pequeñas empresas, profesionales independientes y monotributistas.

En este caso, la apuesta consiste en simplificar una obligación cotidiana como la emisión de facturas electrónicas, integrando en una misma plataforma servicios bancarios, billeteras virtuales, comercio electrónico y los sistemas oficiales de ARCA.

Los creadores sostienen que continuarán incorporando nuevas funciones orientadas a automatizar otras tareas relacionadas con la gestión administrativa y financiera.