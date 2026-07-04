Monotributo y ANSES: ¿Qué pasa con la Asignación Familiar si me recategorizo?

Los haberes para monotributistas se calculan según la categoría vigente al momento del cobro y los valores oficiales del organismo.

La recategorización del Monotributo no solo modifica el impuesto que paga cada contribuyente. También puede tener un impacto directo sobre las prestaciones que liquida ANSES , entre ellas la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Esto se debe a que el organismo determina el monto de la prestación, de acuerdo con la categoría del régimen simplificado en la que se encuentre inscripto el trabajador .

Cada vez que un monotributista asciende de categoría por un aumento en su facturación, el importe de la asignación puede disminuir. En cambio, si la recategorización implica pasar a una categoría inferior , el beneficio puede incrementarse , siempre que se cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente. La actualización de los montos se realiza conforme a las resoluciones publicadas por ANSES y a las categorías registradas ante ARCA.

La modificación cobra especial importancia durante julio, ya que comenzaron a regir los nuevos valores de las asignaciones familiares, tras el aumento del 2,15% dispuesto por el organismo. Además de actualizar los montos, la resolución también modificó los límites de ingresos para acceder al beneficio.

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo siempre que pertenezcan a las categorías habilitadas y cumplan con las condiciones establecidas por ANSES. El organismo reconoce este derecho para los monotributistas comprendidos entre las categorías A y H . Las categorías I, J y K quedan excluidas de esta prestación.

categoría A: $74.010 por hijo

por hijo categoría B: $74.010 por hijo

por hijo categoría C: $74.010 por hijo

por hijo categoría D: $49.940 por hijo

por hijo categoría E: $30.206 por hijo

por hijo categoría F: $15.586 por hijo

por hijo categoría G: $15.586 por hijo

por hijo categoría H: $15.586 por hijo

Estos importes corresponden al valor general de la asignación y pueden variar en las denominadas zonas diferenciales. La actualización de julio responde al mecanismo de movilidad previsto para las asignaciones familiares, que ajusta periódicamente tanto los montos, como los límites de ingresos del grupo familiar.

¿Por qué baja el monto por hijo al subir de categoría en el Monotributo?

El régimen de asignaciones familiares busca priorizar a los hogares con menores ingresos. En el caso de los monotributistas, la categoría funciona como un indicador del nivel de facturación anual del contribuyente. Cuanto más alta es la categoría, mayor es el ingreso y, en consecuencia, menor resulta el monto de la asignación que paga ANSES.

Por ese motivo, un contribuyente que pasa de la categoría C a la D puede observar una reducción importante en el importe que cobra por cada hijo. La disminución vuelve a repetirse al ingresar en las categorías E y F, hasta llegar al monto mínimo previsto para las categorías más altas que aún conservan el beneficio.

La modificación no requiere realizar un trámite adicional ante ANSES. Una vez que la nueva categoría queda registrada en ARCA y se actualizan los datos del contribuyente, el organismo liquida automáticamente la asignación correspondiente según la escala vigente.

En sentido inverso, cuando un monotributista desciende de categoría por haber reducido su nivel de facturación, el monto de la asignación también puede incrementarse desde el período siguiente, siempre que mantenga el resto de las condiciones exigidas para acceder al beneficio.

Categorías que quedan excluidas de las asignaciones por hijo de ANSES

No todos los monotributistas tienen derecho a cobrar la Asignación Familiar por Hijo. De acuerdo con la normativa vigente, el beneficio alcanza únicamente a quienes se encuentran inscriptos entre las categorías A y H. Los contribuyentes ubicados en las categorías I, J y K ya no perciben esta prestación, debido a que el nivel de ingresos asociado a esas escalas supera los parámetros establecidos.

Además de la categoría, ANSES verifica que el grupo familiar no supere los topes de ingresos fijados por la resolución vigente. Si uno de los integrantes excede el límite individual establecido por el organismo, toda la familia queda excluida del cobro, incluso cuando el ingreso conjunto no supere el máximo permitido. Para julio 2026, el tope individual actualizado es de $3.034.844, mientras que el límite del grupo familiar asciende a $6.069.688.

Los monotributistas que conservan el derecho a las asignaciones también pueden acceder a otras prestaciones administradas por ANSES, como la Ayuda Escolar Anual y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, siempre que cumplan los requisitos específicos para cada beneficio.