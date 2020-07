La reforma tributaria aduanera y la incumbencia de los contadores públicos

1| Petición del consejo

La Presidente de la entidad, Dra. Gabriela Russo, en su presentación manifestó haber enviado a la Secretaria de Ingresos Públicos un proyecto de reforma tributaria propiciando también reformar el Código Aduanero de tal forma que permita la participación de los contadores públicos como litigantes y vocales de las salas aduaneras por tratarse de una incumbencia propia enmarcada en las ideas rectoras de creación del TFN: un organismo especializado en el que la materia de su competencia se debe analizar tanto desde la óptica jurídica como de la económica, valorándose la competencia mixta en el polifacético fenómeno tributario. Solicitó la atención de las autoridades gubernamentales a esta propuesta. El Presidente del TFN explicó características del Organismo y la Dra. Vizcaíno hizo lo propio sobre los Procedimientos Aduaneros.

2| Argumentos a favor de la inclusión

Por razones de espacio no me explayaré del contenido de la exposición (disponible en el sitio web del Consejo), pero a fin de evitar que la petición efectuada sea nuevamente vilipendiada con expresiones similares a las oportunamente vertidas por los Dres. Alfredo Abarca “obedece a meras inspiraciones en razones corporativas que solamente permiten fuentes de trabajo” y Xavier Basaldúa (en ejercicio de la presidencia del TFN) “los contadores no están especializados en la compleja materia aduanera”, repudiadas por la comunidad profesional (el suscripto en su publicación del diario La Nación del 2/12/2017 “El Tribunal Fiscal y la participación de los profesionales en Ciencias Económicas” y la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en su declaración del 1/12/2017 en la ciudad de Salta) quiero sucintamente resaltar aspectos inherentes a la formación y actuación de los profesionales en Ciencias Económicas, complementando lo expresado en dicha conferencia.

En el CPCECABA, durante los últimos 20 años se dictaron a los matriculados numerosos cursos y conferencias, incluida una materia especifica de tributación aduanera en el Postgrado tributario de la DAC, funcionando durante más de 15 años una de estudios tributarios y procedimientos aduaneros (presidida originariamente por el Dr. Vicente O. Díaz), elevándose al Ministerio de Economía dos propuestas de reforma tributaria en las que se propiciaba y fundamentaba la incumbencia de los contadores, además de otras modificaciones necesarias de la Ley 22.415.

En la AAEF se dictan regularmente cursos de formación y especialización en tributación y procedimientos aduaneros, siendo la sede (desde hace más de 10 años) de las Jornadas Internacionales Anuales de Derecho Aduanero, cuyo Comité Científico es presidido por la Dra. García Vizcaíno y fuera su Vicepresidente (hasta el año 2016) el Dr. Roberto Sericano, aglutinándose allí exposiciones, trabajos, debates y recomendaciones emanadas de profesionales del derecho y de las ciencias económicas. Funciona además (desde muy antigua data) la Comisión de Estudios Tributarios Aduaneros, conducida actualmente por dos abogados y un Contador Público, constituyendo esta entidad, después de la Aduana, la muestra más cabal de la interdisciplinariedad entre abogados y contadores.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se dictan regularmente cursos de formación de Postgrado en la especialidad de la tributación aduanera y clases especiales para alumnos de grado, esquema que se repite en Universidades Nacionales del interior tales como la del Comahue, La Plata, Mar del Plata y del Nordeste por citar algunas de ellas.

3|Funcionarios contadores

En la aduana trabajan más de 200 profesionales en Ciencias Económicas en tareas estrechamente relacionadas con los aspectos tributarios y técnico operativos habiendo sido muchos de ellos encumbrados con cargos de primera línea y responsabilidad, incluidas representaciones de la aduana Argentina en organismos del exterior (Dr. CP Miguel Galeano por caso) mientras que en el TFN se desempeñan como expertos y peritos en cuestiones tributarias aduaneras: demostraciones de cargas tributarias desmedidas, irrisorias devoluciones de impuestos indebidamente percibidos, pagos y cobros de regalías, intereses confiscatorios aplicados, etc.

Otro aspecto que quiero destacar y aplaudir es la oportuna decisión de las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) de organizar un seminario intensivo de carácter teórico-práctico de 40 horas de duración dirigido a contadores de todo el país con el fin de profundizar y/o ampliar su conocimiento sobre el funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en su faz técnica procedimental, tanto en la competencia impositiva como en la aduanera, partiendo desde la actuación profesional en la etapa administrativa en la Dirección General Impositiva (DGI) y en la Dirección General de Aduanas (DGA) posibilitando la participación en forma gratuita de 500 asistentes, lo cual consolidara conocimientos previamente adquiridos permitiendo la inclusión de nuevos profesionales a la temática tributaria y procedimental aduanera.

Los asuntos tributarios demandan cada vez mayor atención y diligencia de resolución de las Salas Aduaneras del TFN, principalmente debido a las implicancias jurídicas y económicas que ocasionan abusivas e injustas modalidades determinativas utilizada por la administración tributaria para aplicarlos (RGAFIP 3271/12 por caso) o para devolverlos (congelamiento del capital, irrisorios intereses en la devolución, atraso en el pago de los estímulos) lo que combinado con el poder que goza para imponerlos, acentúa la indefensión actual del juzgable.

4|Palabras finales

Reitero una vez más que la integración de las Salas Aduaneras con profesionales en Ciencias Económicas no significa mengua alguna en la eficiencia del funcionamiento de dichas salas; muy por el contrario, la integración interdisciplinaria garantiza un mejor resultado en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva (tal como sucede en las Salas Impositivas) brindando mayor seguridad jurídica y eficacia en sus pronunciamientos.

El hecho de que sean graduados en las Ciencias Económicas (y no solo del Derecho) quienes integren las Salas Aduaneras no relega a un segundo plano el conocimiento y la formación académica y profesional que poseemos en el derecho tributario aduanero e infraccional, ni menoscaba la solvencia profesional de sus actuales integrantes.