Argentina y las exportaciones, como el cangrejo

Las innumerables comunicaciones del BCRA son un claro ejemplo del pisabrote que nos frustra diariamente.

A los clientes en Alemania, Sudáfrica, USA, UK, China, Turquía o Rusia no les interesan nuestras “excusas”.

Al mundo le interesa comerciar libremente, con eficiencia y eficacia.

Al mundo le interesa invertir con estabilidad, legalidad dentro de un sistema que funcione y un estado de derecho.

Argentina es un país rico con gente pobre.

Suiza, en cambio, es un país pobre con gente rica. Singapur, que era un pantano, desde hace unos años empezó a construir rascacielos y a ser identificada como “la perla de Asia”.

Sin comercio, no hay carga, sin carga no hay navieras, sin navieras no hay puertos, sin puertos no hay actividad portuaria, sin actividad portuaria no hay fletes terrestres, y así como el cangrejo.

Especialista en gestión y comercio internacional.