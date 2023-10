Chau dólar blue: las inversiones que le van a ganar en los próximos meses

inversiones-finanzas-mercados-acciones-bonos-fintech.jpg Depositphotos

Los bonos duales son un poquito más complejos de explicar, ajustan por dólar mayorista o inflación cual fuera el mayor, encontras bonos que vencen en distintos meses, pero por ejemplo el bono dual que vence en febrero del año 2024 tiene una sigla TDF24 parte de un precio de $ 420, pero vence dos meses antes que él bono TV24. Su cálculo de rendimiento es difícil de suponer dado que es un hibrido su aumento se apoya en dos variables y puede ser muy rentable, no obstante parte de una compra mucho más alta que el valor del dólar mayorista en plaza que vale $ 350.

Ambos bonos deberían mostrar una mayor rentabilidad que el dólar blue en los próximos meses. Recordemos que la brecha actual entre el dólar mayorista y el dólar blue es un 200% y convalidar ese nivel de brecha es una locura.

Generalmente a la suba del dólar blue lo precede una suba de los bonos en pesos, luego suben las acciones y por último el mercado tendrá que hacer un ajuste en el dólar mayorista. Respecto a este último punto, no parece que tengamos un aumento del dólar mayorista mientras el oficialismo sea competitivo en la contienda electoral.

Las obligaciones negociables bajo ley extranjera son una muy buena alternativa de inversión, se compran en pesos, te pagan en dólares, la tasa de interés que abonan ronda el 8% anual, y pueden ser utilizadas como instrumento para financiarse. Es un combo ideal para las empresas que desean ahorrar y tener un activo que puedan utilizar como aval para conseguir financiamiento.

Los bonos soberanos en dólares lucen muy atractivos en este escenario. El bono AL29, AL30 y AL38 son nuestros preferidos. El bono AL29 vale U$S 26,70 y lo podés comprar en pesos, mientras que la amortización y renta lo paga en dólares. Este bono vence en julio del año 2029, paga muy bajo intereses, pero desde enero del año 2025 paga una amortización de U$S 10 semestrales hasta su vencimiento. Lo que invertís hoy lo recuperas en enero del año 2025 cobrando la renta y vendiendo el bono en plaza. Es una gran inversión si Argentina no hace una nueva reestructuración de la deuda. Algo parecido sucede con los otros bonos, para los desean cobrar una mejor renta a más largo plazo se recomienda el bono AE38 que paga a partir del año 2024 una renta superior a los U$S 4 por año, y vale U$S 29,50, termina de pagarse en enero del año 2038, es un bono solo para optimistas, pesimistas abstraerse de su compra.

Las acciones son muy buenas oportunidades de inversión, compras una porción de una empresa en Argentina o en el exterior (están copian la evolución del dólar Contado Con Liquidación), deberían ser acciones ligadas a la energía en Argentina o inteligencia artificial en el exterior. En ambos casos el crecimiento en precio de la acción estará ligado a los resultados del negocio principal, ambos sectores hoy están en franca expansión.

Para aquellos que son más conservadores y tradicionales, el plazo fijo ajustado por inflación vuelve a ser una gran alternativa. Creemos que, en los próximos meses de alta volatilidad política y económica, la inflación puede escalar a niveles muy elevados. Toda suba del dólar mayorista, más temprano que tarde se termina transformando en una mayor suba de precios domésticos. El plazo fijo UVA se realiza a un plazo de 90 días, ajusta de acuerdo a la inflación pasada, y su actualización comienza el día posterior al anunció de la tasa de inflación por parte del INDEC.

Conclusión

No todo en la vida es el dólar, hoy ha tomado una fuerte revaluación y es difícil convalidar una brecha del 200%. En el caso del dólar MEP la brecha es del 144% y también luce elevada en este contexto.

El dólar futuro marca el grado de nerviosismo de la plaza, el dólar futuro al mes de diciembre se ubica en $ 900 y su tasa implícita (surge de comparar el valor del dólar futuro con el valor de dólar mayorista contado) es del 707% anual. Esto no indica que luce muy probable una suba de la tasa de interés por parte del Banco Central (la tasa hoy se ubica en el 118% anual), y por otro lado es muy probable que el dólar mayorista de $ 350 hoy tenga un valor muy distinto a fin de año, y creemos que podría ubicarse por debajo de los $ 900 que vale hoy el dólar futuro, pero muy lejos de los $ 350 que vale el dólar mayorista en la actualidad.

El mercado habla con su cotización, brechas, tasas implícitas y el comportamiento del inversor. Hoy hay más negocios rentables en el mercado de capitales, que, comprando el billete americano, a pesar de que hablar de la suba del billete americano tenga más prensa, y otros activos con perfil más bajo den mayores utilidades.

No dejes de consultar por los informes privados para reforma estos conceptos, y hacer buenos negocios. Esta semana se vienen las proyecciones de inflación, tasa y dólares para lo que resta del año 2023 y 2024.

Disclaimer: Salvador Di Stefano SRL no se responsabiliza por el resultado final de las recomendaciones efectuadas en el presente informe sobre operaciones económicas y financieras llevadas a cabo por el usuario.