Como dijo Luis Caputo: "En tres, dos, uno somos otro país"

A Javier Milei lo han convencido que va a recobrar la credibilidad de los mercados. Nadie le advierte que, con el mismo derrotero, no podrá evadir el caos económico social, que se precipita día a día.

“Mientras yo esté, el BCRA no cierra” (Santiago Bausili, La Nación, 9 de diciembre). Obviamente. Así desmentía Santiago Bausili el comunicado de la oficina de prensa de Javier Milei del 23 de noviembre que decía: “El cierre del BCRA no es un asunto negociable”.

Es que mientras siga este esquema, los bancos jamás permitirían que cierre el BCRA . El sistema financiero no puede perder a su mejor cliente . En los últimos 80 días obtuvieron lo que nunca habían alcanzado en dólares.

Luis Caputo Javier Milei Luis Caputo con Javier Milei.

El desacople entre inflación y dólar alcanza 150%. Mientras la inflación aumentó 72% en menos de 3 meses, el dólar libre cayó 20%. Aun pagando tasas de interés negativas a los bancos y-destruyendo el capital de los ahorristas en pesos-, el desarme de las Leliqs hizo que las entidades financieras ganen más de 40% en dólares.

En lo que va de 2024, la acción de un banco argentino, “el Macro”, ha subido 64.72 % en pesos. Con una caída de 20% del dólar, su capitalización es 106% mal alta en dólares. El Banco Macro vale (en dólares) más del doble en 80 días.

Al mismo tiempo, la economía de “main street” ingresa al área de cuidados intensivos “en estado de coma”, y con pronósticos alarmantes que la sitúan en una situación de agonía. A este ritmo de caída en las ventas, el 70% de las pymes no podrán pagar los sueldos y jornales el 5 de mayo-en 2 meses-.

La perseverante caída del PBI, el PBI industrial y su consecuencia, han provocado tal desplome de la recaudación que aleja la posibilidad de cumplir con el déficit cero, frente al cual Caputo no tiene alternativa. El agravamiento de la situación fiscal complicará la posibilidad de cumplir con los compromisos de la deuda pública.

pesoss-dollar-dolarizacion.jpg ¿Hasta cuándo se mantiene la pax cambiaria? Depositphotos

Las medidas esbozadas el 1 de marzo, en medio de fuertes presiones sociales y políticas, encontraron al Presidente manteniendo el rumbo del Titanic. A Milei lo han convencido que va a recobrar la credibilidad de los mercados. Nadie le advierte que, con el mismo derrotero, no podrá evadir el caos económico social, que se precipita día a día.

De hecho, algunos colaboradores como el secretario Pymes, y el de turismo-fracaso de la temporada-, se fueron bajando una o dos paradas antes.

Un salto al vacío

Lo habíamos anticipado en 2023 en esta columna. Lo explicamos extensamente en plena campaña y en varios artículos, lo que sigue es un salto al vacío. Cuando la recaudación se desmorona, no alcanza ningún recorte del gasto.

Y eso está ocurriendo, como recalcamos unas semanas atrás, ahora se vienen más impagos extendidos, pero si, además, los grandes ganadores, colocadores de “pases a un día”, titubean, la contrapartida son los depósitos. Podría suceder una devaluación descomunal e intentar forzarse la dolarización, que no se sabe adónde nos conduciría.

En la dinámica del desmoronamiento de otros gobiernos argentinos hay una dimensión que debe ser revisada más a fondo, el rol de los especialistas en finanzas. Los financieros son los verdaderos artífices y portadores del modelo: “timbeemos”. En esta verdadera casta de traders astutos existe un consentimiento articulado que trabaja en tándem con la casta de macroecolobistas.

Provincias y motosierra calcado: Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger

A pesar de un acuerdo con los gobernadores, que en el esquema de Cavallo era imprescindible para mantener el déficit cero en el último trimestre de 2001, se hacía prácticamente imposible debido al persistente desplome de la recaudación.

Ejemplo: ingresaban $1.200 millones menos de lo que esperaba el ministro. El gravísimo inconveniente tuvo su manifestación en octubre de 2001 cuando por primera vez desde que se había anunciado, no pudo cumplirse con el déficit cero y el Tesoro Nacional registró un desequilibrio de $680 millones, superior en 60 millones al observado en el mismo mes de 2000.

mercados-vivo-dollar-finanzas-inversiones-bonos Milei recortó 88% los fondos a las provincias. Depositphotos

Traspasado el déficit y viendo el desmoronamiento de la recaudación, Cavallo resolvió adoptar la Decisión Administrativa 228/01, que procuraba obtener un ahorro bruto adicional de $1.700 millones en las distintas partidas presupuestarias para el último trimestre de 2001, extendiendo el recorte a todas las partidas que no fueran sueldos, jubilaciones y pensiones.

La medida abarcaba a los dos poderes: Legislativo, que tendría para gastar $56 millones menos de un presupuesto de $70 millones y el Poder Judicial: $19 millones por debajo de su presupuesto de $90 millones para el último trimestre.

Pese a las duras medidas de ajuste aplicadas (duras y necesarias según Patricia Bullrich), el desequilibrio de los $1.350 millones que se preveía por encima del déficit pactado con el FMI para 2001, abría enigmas sobre la posibilidad de mantener el déficit cero en 2002, aún con el ahorro de recursos obtenido mediante el acuerdo con las provincias, un canje de deuda, y el impulso de decisiones drásticas como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente.

caputo yellen.jpg Janet Yellen con Caputo.

Cavallo-Patricia Bullrich estaban convencidos que, si resolvían las cuestiones aritméticas, aunque la calidad de vida fuera pésima y se destruyera todo, las cosas marcharían bien. Cambiemos a Cavallo por Milei.

Para los que no conocen a “Mingo”, vendría a ser una especie de antepasado de Milei. Si siguiéramos la experiencia con sus cuatro mastines, podríamos especular algún tipo de clonación.

Un sistema inviable

Vuelve la dominancia financiera sobre la política y la economía real, incluso con individuos que se repiten. Caputo sigue privilegiando a los bancos, quienes vienen obteniendo fortunas, a costa del gasto primario. El Estado ahorra u$s5 millones cerrando 59 Centros de Referencia, despidiendo a más de 600 empleados públicos, lo que representa el 8% de los intereses en dólares de un día de carry trade de los bancos.

Los bancos ganan u$s63 millones por día. Para pagar los intereses de la bicicleta habría que despedir 6.250 empleados públicos por día. Hasta alcanzar todo el año en forma estática, sin proyectar el crecimiento dinámico, se necesitarían despedir 2.281.250 empleados públicos, solo para pagar los intereses de la bicicleta de los bancos (unos u$s 23.000 millones).

Reaparece la perorata, caracterizada por el Consenso de Washington y las reformas económicas neoliberales. Los technopols argentinos claves fueron Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger. Estos economistas doctorados en la Universidad de Harvard y el MIT respectivamente, están detrás de todo. Uno mas expuesto por razones de edad, ya es parte de un hit del verano en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Javier Milei Presidente de la Nación Argentina Sesiones Ordinarias Milei inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso. Mariano Fuchila

Sturzenegger se caracteriza por expresar mediante una violencia pasiva y sobradora su dogmatismo intolerante, como muchos tecnócratas que nunca velan por “main street”. Tampoco trabajaron ni estudiaron la producción.

Ellos creen que “el paper” de tal autor, debe reemplazar a la política de las negociaciones, los apoyos y las concesiones. Aunque Milei no está académicamente en esa liga (Doctores), también descree de la negociación. La intransigencia no tiene por objetivo generarle beneficios a la otra parte, no es negociación “win win”.

Ahora llegan a la reedición de la reunión de gobernadores, creyendo que su proyecto económico debe estar libre de compromisos políticos, insisten en combatir “la casta política” mediante la despolitización, y desconfían de los valores, sus ideologías y las lógicas de las políticas partidarias, aun del PRO, que viene siguiendo a Milei como sus hijitos de cuatro patas.

El Estado, en la mentalidad de Milei y Sturzenegger, es un implementador de políticas públicas que debe colocarse por encima de los intereses sociales.

milei caputo.jpg Javier Milei y Luis Caputo.

El salario se hizo pomada, el índice de empleo acentúa su caída después de la suspensión de la obra pública, y le seguirán las pequeñas y medianas empresas, y el sector de la construcción, el comercio y la industria, que cae como un piano. Adicionalmente, las expectativas de los empresarios en cuanto a incrementar el personal son desalentadoras, lo cual sumado al deterioro de los indicadores reales, hace prever nuevas caídas del empleo en los meses venideros.

Es muy previsible la aceleración de la tendencia negativa en los meses de marzo y abril en los tres conglomerados más importantes del país: GBA; Gran Córdoba y, Gran Rosario. A todo esto, la crisis financiera que enfrenta la economía mantendrá paralizado el acceso al crédito, con mayor dureza para las Pymes. Pero la tecnocracia neoliberal y los ciclistas, no registra estos temas.

Existen riesgos

La ausencia de una base de sustentación política a las decisiones económicas debilitará aún más a un gobierno que nació débil, y podría conducir al presidente al colapso. La solución a la crisis, posteriormente, no vendrá de la mano de Sturzenegger y Caputo, sino de la reconstitución de la política y sus instituciones, tan maltratadas hoy día.

El presidente y los tecnócratas están convencidos de que enfrentan un tema que requiere una respuesta técnica-despolitizada, y al tomar ese camino solo profundiza la fragilidad política de un gobierno que terminará perdiendo su capacidad de implementación de políticas públicas.

Es mucho riesgo sin malla de contención social. Por eso es importante analizar la dinámica de las decisiones. Dicha dinámica tendrá un fuerte impacto en el resultado final, que puede ser el quiebre de la estabilidad cambiaria y monetaria de estos días, el derrumbe de un gobierno democráticamente elegido, y otro default de la deuda pública.

La dominancia de los financieros y los tecnócratas neoliberales ha sido experimentada muchas veces, pero siempre se ha intentado en contextos con bases de gobernabilidad política fuerte o regímenes autoritarios.

Hoy sucede exactamente lo contrario, no se ve un gobierno fuerte y, no hay sostenibilidad social porque detonaron los puentes con los movimientos sociales. Solo este punto puede contribuir a una crisis de gobernabilidad que, como le dijo Caputo a la clase media: “… en tres, dos, uno, somos otro país”.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros, @pablotigani