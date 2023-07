De devaluaciones, Patria y futuro

La cultura impuesta por el capitalismo financiero se sustenta en lo efímero, efímeras son las relaciones humanas , efímeros los mensajes, efímeros los actos, efímero los bienes. Todo tiene el valor del momento, no hay tiempo para proyectar el futuro, no hay futuro en la lógica capitalista carroñera de vidas.

Las ideologías son negadas con la rapidez de un tuit y las ideas concretas cambian según el interlocutor y la necesidad de “comprar” adhesiones que también son efímeras como todo lo anterior.

De las sociedades disciplinarias y de control que describió Foucault o el concepto de diferencia de Deleuze poco queda en este tiempo híbrido donde la sensación de libertad e identidad es también una fantasía construida para el consumo y el control político de los individuos.

Si hay un triunfo absoluto del capitalismo financiero es haber llevado al paroxismo la individualidad, aún en los espacios que declaman el colectivo como eje vertebrador de la vida pública y ese triunfo radica en la devaluación de la palabra y sus consecuencias.

Tal vez, en un tiempo en que no hay tiempo para pensar, sea revolucionario comenzar a pensar que la Patria no es una cuestión de pronombres personales, que no es una tradición sepia y que tal vez aún sea esa joven que describió Marechal que necesita un futuro, certezas, y 47 millones de voluntades que la ayuden a encontrar su nombre y librarla del dolor que le infligimos cotidianamente. Porque no importa la ideología, ni la función que se cumple, ni el lugar desde donde se habla. La primera persona del plural se impone si pretendemos de una vez y para siempre quitarnos el sino trágico del péndulo en que se mueve la Argentina darnos la ilusión que la Patria libre justa y soberana está allí a un pasito de distancia, durante el tiempo efímero que dura la ilusión.

Recuperar el valor de la palabra, hacer de ella la herramienta fundamental, tal vez sea un acto revolucionario. Tal vez el gran colectivo soñado deje de ser un conjunto de pequeñas individualidades luchando por causas marginales y se convierta en el que necesitamos para quitarle de una vez y para siempre el dolor que no encuentra su nombre a esta Patria castigada y devaluada.

*Presidenta del Instituto Independencia