De la caída a la oportunidad: las 4 claves para invertir sin pánico

No se trata solo de conocer números, sino de manejar emociones. El desafío más grande no es elegir la acción correcta, sino no dejarse dominar por el miedo ante las caídas bursátiles.

Pilar N°2: no podremos escapar a las caídas del mercado

Aceptar que habrá crisis es parte del juego. No pueden evitarse y es muy difícil (por no decir imposible) poder evitarlas. Según William Berstenin, “nos tocará vivir una, quizás dos caídas fuertes en treinta años de inversión”. Las estadísticas muestran que en plazo de 30 años, sólo el 5-10% de los inversores financieros logra rendimientos mejores al mercado. Esto quiere decir que incluso los más expertos pueden escaparle a las caídas. Por lo tanto, si nuestra estrategia de inversión es de largo plazo, lo más sano e inteligente es saberlo de antemano, ayuda a blindarnos emocionalmente.

Pilar N°3: apoyarse en las verdades teóricas financieras

Las grandes mentes de las finanzas también sufren ansiedad durante los mercados bajistas. John Bogle, fundador de Vanguard, confesó que se sentía “fatal” cuando el mercado caía, pero que releía sus propios libros para recordar por qué seguir invirtiendo. “Esa es la clave: no tomar decisiones al calor del momento, sino volver al plan trazado y confiar en la teoría que sostiene la estrategia de largo plazo”, sostiene el autor. En otras palabras, comprender que los expertos financieros más especializados también sufren los mercados bajistas. Nuevamente, es parte del proceso.

Pilar N°4: los mejores días vienen después

Quizás la advertencia más poderosa es esta: si salís del mercado en tiempos de miedo, te perdés los mejores días. Y lo más increíble es que muchos de esos días con subas extraordinarias ocurren justo durante las crisis. Entre 2002 y 2022, siete de los diez mejores días del mercado ocurrieron cuando el S&P 500 todavía caía. El timing perfecto no existe. Esto quiere decir que salirse del mercado es caro. Por el contrario, quedarse es rentable.

En síntesis, invertir no se trata solo de conocer números, sino de manejar emociones. El desafío más grande no es elegir la acción correcta, sino no dejarse dominar por el miedo ante las caídas bursátiles. Cuando el mercado esté en su peor momento, no caben dudas de que nos sentiremos en la noche más oscura. Pero nuestras verdades teóricas dicen que tarde o temprano vendrá el día más brillante con los mejores días del mercado (Pilar N°4). Es importante no perderse esos días.

* Analista Económico y Financiero.