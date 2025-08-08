El Salvador legalizó las inversiones con Bitcoin para atraer capital privado internacional







La normativa permitiría que las entidades de banca actúen como proveedores de servicios relacionados. También podrán invertir en stablecoins, oro y bonos tokenizados.

Las entidades supervisoras serán el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Depositphotos

El gobierno de El Salvador aprobó una ley que permitirá la inversión en Bitcoin. La normativa fue diseñada para atraer capital privado internacional, lo que permitiría que las entidades de banca de inversión actúen como proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, entre otras actividades.

La norma también permitirá a estas entidades funcionar como operadores de plataformas de intercambio y emisores de instrumentos digitales. Su objetivo incluye a personas naturales o jurídicas con un patrimonio mínimo de u$s250.000 en activos líquidos.

Los Bancos de Inversión también podrán actuar como emisores y proveedores de servicios relacionados con stablecoins, oro y bonos tokenizados, bajo la supervisión del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

La diputada Dania González destacó que esta ley fortalecerá la "arquitectura institucional del país" al crear una figura complementaria a la banca tradicional.

Algunos de los sectores que se verían beneficiados para el financiamiento de proyectos estratégicos serían energía, tecnología, telecomunicaciones e innovación.

La asesora del Ministerio de Economía, Marta Solís, destacó que la normativa pretende brindar un servicio financiero ágil, transparente y confiable, que posicionará a El Salvador como un hub financiero regional y fortalecerá su competitividad internacional.