Deuda, dólar y los desafíos para el próximo gobierno

Es imposible encontrarle una solución que no venga por el lado de una mejora en la reputación de Argentina a nivel internacional, esto implicaría que el país pase de un déficit fiscal del 4,3% del PBI a un superávit fiscal. De esta forma, la Tesorería no requeriría más financiamiento, por lo tanto, no habría asistencia por parte del Banco Central, y se dejaría de emitir moneda. Paralelamente a ello, el mercado debería encontrar un nuevo punto de equilibrio para el dólar, nosotros estimamos un dólar para diciembre de $ 660, si las leliq ascenderían a $ 30,0 billones, estarían valuadas en U$S 45.454 millones, un valor muy elevado.