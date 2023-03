El Silicón Misiones potencia y jerarquiza el NEA

En la apertura, el gobernador Oscar Herrera Ahuad enfatizó que este proyecto ubica a Misiones en la región como pionera y potencia de la industria del conocimiento, que creció en un 70 % en los últimos tiempos.

Subsidios

Para acompañar este desarrollo, la provincia anunció subsidios por hasta $5 millones para las empresas que se instalen en el predio que hoy se convirtió en un nuevo traccionador hacia el desarrollo. Se trata de una fecha histórica, dijo, Herrera “porque posiciona a Misiones como potencia de las economías del conocimiento que trabajará desde el desarrollo del software para movilizar la economía que, esperan, en pocos años sea generador del mayor ingreso de divisas por exportaciones”.

Misiones, entre las de mayor crecimiento

Ahuad dijo que “la economía del conocimiento es una realidad que mueve prácticamente el 9% del PBI de la Argentina, y ustedes saben que la provincia de Misiones, en la economía del conocimiento y en el empleo de la industria del software, está dentro de las tres provincias con mayor incremento porcentual interanual llegando casi al 70% de crecimiento en los últimos años sin tener el Silicón Misiones”, explicó.

“Misiones claramente tiene la visión estratégica del valor agregado de un producto exportable al nivel de la yerba mate, del té, de la madera, del tabaco; la economía del conocimiento es intangible, es una economía que se proyecta a lo que el ser humano pueda desarrollarlo, no es como la economía tradicional, que se mide, se pesa, que tiene un límite, la economía del conocimiento no tiene límites para el crecimiento en esa visión estratégica dónde va el mundo, y Misiones es avanzada porque crea esta infraestructura”, agregó.

“Argentina hace poco generó leyes y programas de estímulo para la economía del conocimiento, pero Misiones ya tiene leyes que sientan bases sólidas en este rubro, por eso estamos en condiciones de anunciar que a partir de este momento, desde el gobierno provincial, vamos a poner en manos de todas las empresas que se instalen en el Silicón Misiones el aporte no reembolsable de hasta $5 millones para que se puedan desarrollar proyectos”, manifestó.

Empresa de Misiones.jpg

Octava economía

De su parte el presidente de la Legislatura provincia Carlos Rovira, en tanto, uno de los impulsores de estas propuestas educativas y de innovación que se muestra en los últimos años, habló de la gravitación que tendrá el Silicón Misiones en la región, desde la propuesta pública que viene, dijo, a sacar lo mejor del ser humano.

“Es una empresa de nivel internacional, construida por misioneros, con impronta de empresa global” como la definen en los principales centros tecnológicos del mundo. “Es real; hecho por misioneros para misioneros, construido por empresas misionera con obreros y con recursos misioneros”, destacó.

“Este tipo de propuestas públicas son la vacuna y el antídoto que necesita la política argentina”, definió, en alusión a la fragmentación que exhibe la política en todo el país, porque propicia “el germen de la empatía”.

El presidente de la Cámara de Representantes y del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, destacó la realidad económica y social de Misiones, su condición de octava economía de la Argentina y su diferenciación con la que se vive en el país. “El desarrollo de la economía del conocimiento, en todos los sectores de la economía misionera y su previsible exportación en el mediano plazo”.

Mayor desafío

Rovira se refirió al Silicón como “el mayor desafío para una provincia pequeña como la nuestra; y hoy tuiteaba públicamente que se ha cumplido un sueño, y recordemos también que esto forma parte de la novedad, de la innovación. Se concretó un sueño, y a partir de ahora seguramente empieza otra etapa”.

“Estamos en condiciones de crecer en la economía del conocimiento más del 30%. El día de hoy, en una Argentina en crisis inflacionaria, en un mundo en crisis internacional, Misiones luce el mayor producto bruto geográfico de todo el norte argentino”, agregó.

El legislador señaló que “es absolutamente abierto, horizontal, donde incluso la currícula es a propuesta de los interesados, acá no hay límites, vamos a interactuar con toda la temática que impulse y que convenga a nuestra provincia y a todos sus actores, principalmente los del sector privado”.

“Para nuestro pensamiento político no hay distingo entre la actividad privada y la pública sino que pensamos en quién es el principal beneficiario de este centro que lo hizo el Estado misionero con sus recursos”, detalló.

Primera provincia start up

Rovira explicó que “este es el portal principal que hoy da la bienvenida a la primera provincia stuart up del país, en todo el Norte Argentino no existe un espacio como este, solamente aquí, y este es el modelo misionero”.

“Pero todo esto se hizo con una Argentina que está de espaldas a nuestra provincia, y esa situación que nació desde la simiente de nuestra historia, que tuvo que esperar a nuestro héroe, el que defendió esta tierra maravillosa, no la escribió la historiografía oficial, la escribimos nosotros, la levantamos hace no más de 20 años a nuestro primer gobernador, el Comandante Andrés Guacurarí", expresó. Y agregó que "esto lo hicimos los misioneros y hoy forma parte de nuestra historia por nuestro esfuerzo, nuestra visión y nuestro empeño, a la gran capital y bastante alejado del mundo, debe tener en cuenta que hay que luchar contra la incomprensión y contra todos los obstáculos”.

“El político, cada vez que se plantea una cuestión singular, disruptiva, tiene que valerse de una fortaleza espiritual y mental para soportar la incomprensión y no caer en la grieta. Acá transcurrieron todos estos procesos, desde la oposición cerrada inicial hasta la última en la que estamos, y lo concreto es que no debe generar en los impulsores de la idea y ni en los ejecutores, media alguna para desviarse de esa meta, y también no caer, ni en la vanidad y menos en el resentimiento de tener que compartir, porque así ocurre hasta con propios de la familia que no entienden”, manifestó Rovira.

“Para que gane la sociedad tenía que pasar por esa etapa de sufrimiento e incomprensión, de descrédito, para que después, bueno, esto vale más que mil palabras -refiriéndose al nuevo edificio de Silicón Misiones-, esto es un santuario al lado del santuario natural que disponemos, y que nos da esta vibra”, remarcó.

“Este es el santuario intelectual más importante que hoy se erigió en Argentina, en una Argentina que para nosotros luce como una ficción, como lo es la Nación, no es algo tangible, lo tangible aquí es el misionerismo, es este nuevo santuario, que va a formar la cabeza, va a incorporar, va a manejar y va a conducir la mejor vibra de los misioneros, para que los misioneros seamos mejores”, expresó.

Logro de la innovación

En tanto, el intendente de Posadas, Leonardo Stellato, dijo que “hoy celebremos el logro de la innovación”.

Stellato expresó que Silicón Misiones brindará capacitación profesional al talento, creará nuevas herramientas para el desarrollo industrial, enseñará métodos enfocados a los negocios, desarrollará programas informáticos, construirá proyectos de investigación y desarrollo, implementará recursos tecnológicos de vanguardia para la agricultura local y brindará clases de programación y acceso a videojuegos.