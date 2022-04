Trabajar para el exterior: cómo postularse y cuánto se puede ganar

Está claro que hoy los especialistas del sector IT son parte de una de las industrias más importantes y pujantes del país y los sueldos percibidos, ya sea en pesos argentinos o en moneda extranjera, acompañan ese crecimiento, Por ejemplo, en la industria de software -que emplea cerca de 125.000 personas - la remuneración promedio del sector los ubica dentro del grupo del 8% de los salarios mejores pagos sumado a un aumento del 20% entre septiembre de 2021 a febrero de 2022, según estudios recientes. Se habla de sueldos dentro del rango de los $ 160.000 a $240.000, frente a un sector privado cuyo promedio es de $79.000.

No obstante, y hay que reconocerlo, el exterior es más atractivo en materia salarial, entonces, ¿Cómo le hacen frente las empresas locales a esta realidad para atraer a los talentos?.

Iterando, desde la entrevista inicial, sobre el aprendizaje constante, desafíos, innovación, motivación, trabajo en equipo, oportunidades de crecimiento y valores con los que se identifiquen, son claves para lograr los mejores resultados y generar ese entorno ideal para que las personas crezcan y se desarrollen. Es decir, poner especial atención a lo intangible es parte de una propuesta de beneficios integral, que se suma a lo económico. Entonces, si lo salarial no se equipara al nivel deseado, la rotación de talentos se contrarresta con la posibilidad de desarrollo profesional y de crecimiento mientras que las empresas continúan en el arduo trabajo de equiparar salarios para ser cada vez más competitivos.

En Argentina, el 9% de trabajadores del sector tienen el sueldo dolarizado y lo cobran a través de distintas plataformas, como Paypal. Hay que tener en cuenta que el movimiento de ese dinero, para hacerlo efectivo en Argentina, siempre implica gastos que no son contemplados al momento de hacer la cuenta final de “la plata de bolsillo”. Y que las reglas suelen cambiar constantemente con regulaciones sobre plataformas digitales, impuestos nuevos que van surgiendo, o con gastos asociados a justificar el origen de los ingresos. Incluso a esto se suman gastos en obra social o equipamiento que en este tipo de relaciones laborales suelen quedar a cargo del trabajador. No obstante los motivos por los que se termina eligiendo uno u otro trabajo y/o país, deriva de factores personales.

Hay datos de entidades oficiales que muestran que de enero de 2020 a julio de 2021, los salarios de los trabajadores de las empresas afiliadas a la cámara empresarial tuvieron un incremento del 107%. En cambio, los trabajadores IT freelance que trabajan para el exterior percibieron un incremento del 30% por lo que expliqué anteriormente. Si se toma como referencia el dólar oficial, el sueldo medio en el sector pasó de u$s 1.642 a u$s 1.758; con el dólar ahorro se vio una variación de u$s 1.149 a u$s 1.231; y, con el dólar blue pasó de u$s 905 a u$s 910.

Otro player para la remuneración son las criptomonedas. Las empresas dedicadas a las criptomonedas y a brindar servicios tecnológicos con blockchain están revolucionando el mercado laboral de la Argentina y de América latina. Según datos arrojados por plataformas de salarios, las búsquedas de trabajos en este sector se incrementaron más del 631% en los últimos dos años.

En suma, lo destacable es que el 90% del sector gana bien y trabaja bien. Una empresa que ofrezca remuneraciones sobre el percentil más alto en la escala de sueldos y que, a su vez, genere un espacio de contención y aprendizaje para el equipo, tiene muchas chances de ganar a la hora de salir a competir con empresas extranjeras. Lo más importante es el valor agregado que tenga la compañía, ser transparentes y honestos con los objetivos y pensar en las personas siempre primero. Argentina tiene una enorme posibilidad de atraer inversión y de generar más empleo. Quienes formamos parte de la industria IT tenemos que trabajar en conjunto para alcanzarlo porque lograría, en definitiva, mejores sueldos, mejores compensaciones y una mejor calidad de vida para las personas.

No existen fórmulas porque las personas y equipos cambian, la industria cambia y hay que adaptarse a todo eso. Es fundamental generar un buen espacio y ambiente de trabajo, brindar posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional y, sobre todo, iterar constantemente el paquete de beneficios de acuerdo a las necesidades de las personas.

Cofundador & People Director en Paisanos.io