Las mujeres en la cima: quiénes son las CEOs argentinas que lideran grandes compañías

Desde multinacionales tecnológicas hasta gigantes de la industria y el consumo, estas CEOs ocupan posiciones clave en la economía.

En un mundo corporativo históricamente dominado por hombres, cada vez más mujeres ocupan los máximos cargos ejecutivos de grandes empresas . Desde tecnología y consultoría hasta energía, industria automotriz y marketing, estas líderes tienen bajo su responsabilidad operaciones millonarias, miles de empleados y la tarea de conducir organizaciones en plena transformación.

Este es un recorrido por algunas de las principales CEOs y máximas ejecutivas que hoy están al frente de compañías de peso en la Argentina y la región.

Al frente de una de las mayores empresas de servicios profesionales y tecnología del mundo, Sofía Vago lidera la estrategia de Accenture en Argentina, una organización con miles de colaboradores dedicada a consultoría, transformación digital, inteligencia artificial, tecnología y operaciones. Su gestión está enfocada en acelerar la innovación y acompañar a empresas de distintos sectores en sus procesos de cambio tecnológico.

Ingeniera de formación y con una extensa trayectoria en el sector energético, Marcela Romero dirige las operaciones de Schneider Electric en tres países. Tiene la responsabilidad de impulsar soluciones vinculadas a la eficiencia energética, automatización y sustentabilidad, áreas clave en un contexto donde la transición energética se volvió una prioridad para empresas y gobiernos.

Con una amplia experiencia en tecnología y medios, Silvia Tenazinha lidera la operación local de Salesforce, una de las compañías de software empresarial más importantes del mundo. Su desafío pasa por acompañar a las organizaciones en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, gestión de clientes y automatización de procesos, en un mercado cada vez más digitalizado.

María Inés Del Gener, CEO de Deloitte Cono Sur

Es la máxima autoridad ejecutiva de Deloitte para Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde ese rol lidera una de las principales firmas globales de auditoría, consultoría, impuestos y asesoramiento financiero. Su gestión está enfocada en impulsar la innovación, la transformación de los negocios y el desarrollo del talento dentro de la organización.

Dolores Brizuela, presidenta de Dow Argentina

Dolores Brizuela se encuentra al frente de una de las compañías petroquímicas más importantes del mundo. Desde la presidencia de Dow Argentina lidera operaciones industriales estratégicas para sectores como energía, construcción, envases y agroindustria. Además, es una de las voces empresariales más activas en materia de diversidad, inclusión y desarrollo sustentable.

Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina

Ivana Dip conduce las operaciones locales de BMW Group, que incluye las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad. Tiene bajo su responsabilidad el crecimiento comercial de la compañía en el país y el impulso de nuevas tendencias vinculadas a la movilidad premium, la electrificación y la innovación en la industria automotriz.

Giselle Somale, country holding officer de ABB Argentina

Giselle Somale lidera las operaciones de ABB en Argentina, una empresa global especializada en electrificación, automatización industrial y robótica. Desde su posición impulsa proyectos vinculados a la digitalización de la industria, la eficiencia energética y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad de distintos sectores económicos.

Un liderazgo que gana espacio

Aunque la presencia femenina en los máximos cargos empresariales sigue siendo minoritaria, la tendencia muestra avances sostenidos. Estas ejecutivas no solo administran negocios de gran escala, sino que también seconvirtieron en referentes para nuevas generaciones de profesionales, demostrando que el liderazgo corporativo en Argentina tiene cada vez más presencia femenina.