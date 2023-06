Inteligencia financiera: clave para estimular la autonomía y la responsabilidad de los jóvenes

En muchos hogares, hablar de dinero todavía es un tema tabú. Según un estudio realizado en 2017 por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Central de la República Argentina, nuestro país alcanza uno de los peores resultados en cuanto al conocimiento y la inteligencia financiera en la región. Más de la mitad de los argentinos no planifica su economía, mientras que 9 de cada 10 no puede explicar qué es la inflación. Además, al ser consultados para este estudio, 7 de cada 10 declararon no haber ahorrado en el último año.