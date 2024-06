Jubilaciones y Ganancias: la violación de la Regla de Oro Fiscal en el país más gravoso del mundo

Desde Lógica sostenemos que la falta de cultura fiscal transversal a toda nuestra sociedad es una de las principales causas de la tragedia económica, con los impuestos e inflación más altas del mundo, reflejo del exceso de gasto público, duplicado en las últimas dos décadas. En el último puesto fiscal mundial está nuestra ciudadanía a causa de un régimen que le ha ocultado los impuestos; un sector empresario que no ha incluido la cuestión fiscal en la agenda; un poder judicial que no ha puesto límites a la voracidad fiscal de los tres niveles de gobierno; y, en la cima, un poder político que ha liderado esta falta de cultura fiscal en lo legislativo y ejecutivo con el patrón común de la violación sistemática a dicha Regla de Oro Fiscal.

L: ¿Estás de acuerdo en abrir 10 universidades públicas gratuitas?

C: Sí, por supuesto, la educación universitaria es fundamental para el desarrollo del país.

L: ¿Y en que argentinos que no hicieron sus aportes previsionales tengan una jubilación mínima?

C: Sí, naturalmente, hay que ser solidarios, de otra manera no podrían subsistir.

L ¿Y en que deroguemos el impuesto a las ganancias para la gran mayoría de los empleados?

C: Muy de acuerdo, el salario no es ganancia, más plata para todos los argentinos.

L: Ahora, ¿estás de acuerdo con que para afrontar todo lo anterior vos tengas que soportar un 50% de impuestos al consumir, es decir que te compres un producto para vos y otro para el Estado y que, además, por no alcanzar se tenga que emitir teniendo una inflación superior al 200% anual?

C: ¡De ninguna manera! Dame la lista de 100 preguntas que te las vuelvo a contestar una por una.

El origen de la tragedia fiscal argentina no ha estado en las propuestas realizadas desde la política sino en que se plantearon en forma incompleta. La última pregunta y respuesta plasman la Regla de Oro Fiscal. No se admite un gasto si no hay una fuente genuina que lo financie, sea un impuesto o la baja de otro gasto. Es la regla aplicada en nuestra casa y familia. Sólo incurrimos en tal gasto si nos aumentan el sueldo, o bajamos tal gasto, o vendemos aquel bien. Y mucho cuidado si nos endeudamos. Pero esa regla tan natural fue violada una y otra vez por una dirigencia política que necesitó de un régimen que ocultara sistemáticamente los impuestos para dar rienda suelta a todo tipo de proyectos políticos y sociales, sin que la sociedad civil prestara atención sobre la forma de financiarlos. Esto provocó la total desconexión del argentino con cualquier cuestión fiscal, siendo funcional a la tragedia económica. La contracara de la política populista es una ciudadanía fiscalmente naive. Pero no por naturaleza, sino porque el régimen la hizo así. Algo así como si el banco nos ocultara el resumen de la tarjeta de crédito durante décadas, promoviendo que se incurra en todo gasto que satisficiera nuestras necesidades, deseos y caprichos. Hasta que un día nos enteramos que la realidad nos ejecuta la hipoteca y nos quedamos en la calle.