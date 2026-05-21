Lanzan el esperado concurso de la Caja de Jubilaciones de Córdoba: cómo sumarte a esta propuesta

Esta iniciativa cultural invita a compartir relatos y versos en una edición especial que ya llamó la atención de los vecinos.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba presenta la 5ta edición de su concurso.

Córdoba relanza una propuesta que invita a los jubilados a transformar sus recuerdos, experiencias y emociones en textos literarios. Esta iniciativa, consolidada como un pilar de la cultura de la provincia, ofreció a lo largo de sus distintas ediciones un espacio clave para que cientos de participantes compartan historias personales, publiquen sus obras y conecten con otros autores de su generación.

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Además del lado artístico de la propuesta, el certamen busca promover la participación activa y la creatividad después de los 55 años . Esta nueva edición coincide con una celebración especial: el 40° aniversario de El Illia , el emblemático espacio cultural de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.

En las ediciones anteriores, el Concurso Literario de El Illia dio lugar a la publicación de cuatro libros originales.

“Palabras que construyen historias”: de qué trata este concurso

El concurso literario "Palabras que construyen historias" abrió oficialmente su quinta edición, invitando a personas mayores de 55 años residentes en Argentina. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 5 de junio de 2026 inclusive, con posibilidad de prórroga si la organización lo considera necesario.

Cada participante podrá presentar una obra de temática libre en las siguientes categorías habilitadas:

cuentos de ficción

poesías

textos de no ficción

El certamen ya cuenta con un recorrido importante dentro de Córdoba, ya que las cuatro ediciones anteriores derivaron en la publicación de libros originales con trabajos seleccionados. Desde la organización remarcan que el objetivo principal consiste en abrir un canal de expresión para recuperar memorias, compartir vivencias y estimular la imaginación.

La iniciativa también se enfoca y le da importancia al envejecimiento activo, a través de sus talleres, actividades y concursos, El Illia mantiene activas desde hace años distintas propuestas destinadas a fomentar la participación de las personas mayores en la comunidad.

Persona Mayor escribir Jubilado Con esta propuesta, El Illia sigue fortaleciendo espacios de expresión, creatividad y participación para las personas mayores. Magnific

Se extendió la convocatoria: cómo anotarse a esta iniciativa

Quienes quieran participar deberán completar un formulario de inscripción online y adjuntar el texto correspondiente según la categoría elegida. El trámite es gratuito y está disponible para residentes de cualquier punto del país que tengan más de 55 años.

La organización ya informó que cada autor podrá enviar un máximo de un escrito por categoría, los textos deberán respetar las condiciones establecidas en las bases oficiales del concurso.

Además, los interesados podrán consultar todos los requisitos técnicos y administrativos a través de la documentación publicada por El Illia, ya que ahí mismo se detallan todos los aspectos de la extensión de los trabajos, el formato de entrega y hasta los criterios de evaluación.