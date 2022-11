Lanzan libro con radiografía de la Justicia, su estructura y funcionamiento

A vece el centro de la discusión tiene que ver con los tiempos judiciales. Por ejemplo, los juicios de corrupción que insumen décadas. A veces con la diferente intensidad con la que se aplica la ley; es decir, la comúnmente llamada “doble vara” A veces con la sensación de impunidad derivada de algunas sentencias de la justicia penal, pero también de la justicia federal en la seguridad social que no satisface el reclamo de un jubilado, o de las sentencias de la justicia laboral que no resuelve a tiempo un despido ilegal. En fin, la lista podría ampliarse. Pero lo que me interesa puntualizar es que, repito, los problemas de la administración de justicia se mantienen en el tiempo, pese al vértigo que por momentos tiene la vida pública.