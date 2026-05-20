Caso Cuadernos: convocaron a declarar a Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic para las próximas audiencias

El TOF 7 anunció cambios en el cronograma de testigos, mientras continúan los cuestionamientos sobre el origen y desarrollo de la investigación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOF) informó este miércoles nuevas modificaciones en el cronograma de declaraciones testimoniales previstas para la última semana de mayo, y junio en el juicio oral por la causa “Cuadernos” . En el debate, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y 65 empresarios por liderar, organizar o conformar una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

En audiencias anteriores algunos arrepentidos clave se negaron a declarar, como el autor de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens. Pero también declararon empresarios que reconocieron haber mentido para no ir presos. Algunos denunciaron “aprietes” para involucrar a Cristina Kirchner.

Ya declararon como testigos el periodista de La Nación Diego Cabot y el policía retirado Jorge Bacigalupo quien le entregó los cuadernos al primero y quien ayer terminó por admitir su rechazo al peronismo

El origen irregular de una causa plagada de nulidades va quedando expuesto en las audiencias, según analizan varios defensores tras escuchar los testimonios.

Está previsto que, en la audiencia de mañana, que se transmite a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, declare Julio César Silva quien, inicialmente iba a declarar el jueves pasado. Silva era el encargado del edificio de la calle Uruguay donde vivía Cristina Kirchner.

También, el TOCF N°7 comunicó que el martes 26 de mayo dará su testimonio Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, exchofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. El 28 de mayo será el turno de la exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner, Elizabeth Miriam Quiroga, de Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

AUDIENCIA CAUSA CUADERNOS Siguen las audiencias de la causa Cuadernos. Ámbito

Finalmente, el martes 2 de junio están convocados el exministro de Economía y Producción, Roberto Lavagna; el financista Jorge Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana de Jesús Zuvic. En la audiencia del 4 de junio, en principio, será el turno de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos, declararían el 9 de junio mayo, y Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci, testificarán el 11 de junio.

Por su parte, se estima que los testigos Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro, declararán en las sucesivas audiencias programadas.

Declaró Bacigalupo en la causa Cuadernos: contradicciones, evasivas y su aversión a exfuncionarios

“Todo lo que tenga olor a peronismo me cae como la patada de un burro, pero no desde ahora, desde joven”, admitió este martes ante el Tribunal el testigo Jorge Bacigalupo, el expolicía que le entregó la caja con los cuadernos de Oscar Centeno al periodista Diego Cabot. También se conoció que entre 2018 y 2023 mantuvo más de mil llamadas con su exjefe de Pericias de la Policía Federal.

Bacigalupo continuó su declaración bajo juramento en el juicio “Cuadernos” que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 y en el que son juzgados la expresidente Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios.

Durante la audiencia, varias defensas remarcaron contradicciones y respuestas evasivas de Bacigalupo en cuanto a la entrega de las cajas y sobre el día en que el fiscal Carlos Stornelli estuvo en su domicilio para llevarlo a declarar a los tribunales de Comodoro Py.

Nuevamente el testigo ratificó que Stornelli fue a su casa, junto al periodista Diego Cabot. Pero dudó o no recordó cuánto tiempo exacto se reunieron. Pero sí recordó en cambio que "Stornelli es amante de Carlos Gardel igual que yo". Las defensas, entre ellas la de Roberto Baratta, también apuntaron respuestas de Bacigalupo basadas en “deducciones”.