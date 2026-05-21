Crean una nueva unidad para representar a niños y adolescentes víctimas de delitos + Agregar ámbito en









La Defensoría General de la Nación busca ampliar la respuesta ante el aumento de intervenciones en procesos penales en la Ciudad de Buenos Aires.

La Defensoría General de la Nación creó una nueva unidad para representar a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. Mariano Fuchila

La Defensoría General de la Nación dispuso la creación de una nueva unidad especializada para la representación de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos en procesos penales, con actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida apunta a fortalecer la asistencia jurídica en casos de especial vulnerabilidad y responder al incremento de intervenciones registrado en los últimos años.

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La decisión fue adoptada por el defensor general de la Nación interino, Julián Horacio Langevin, quien creó la Unidad Especializada en la Representación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos en Procesos Penales N° 3.

Según informó el organismo, la medida busca ampliar la estructura especializada destinada a la representación de víctimas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Aumentaron las intervenciones en casos de niños y adolescentes víctimas La creación de la nueva unidad se da en un contexto de crecimiento sostenido de las intervenciones. De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 se registraron 13.651 intervenciones, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 14.551.

El aumento representa casi 900 casos más en un año y refleja una mayor demanda de representación especializada, acompañamiento técnico y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.

La nueva dependencia funcionará bajo la órbita de la Secretaría General de Coordinación, a cargo de Alejandro Sabelli, y será coordinada por la defensora pública coadyuvante Georgina Mariana Gaya. Desde la Defensoría remarcaron que la decisión forma parte de una política de fortalecimiento institucional orientada a consolidar dispositivos específicos para la protección integral de derechos. Cómo denunciar delitos contra niñas, niños y adolescentes Para denunciar delitos en los que resulten víctimas niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, las personas pueden dirigirse a la comisaría más cercana o a la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona en Lavalle 1250, durante las 24 horas, los 365 días del año. El organismo aclaró que las unidades especializadas no reciben denuncias directas de las víctimas. Su intervención se activa ante requerimientos del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial. La nueva unidad atenderá de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30, en 25 de Mayo 691, piso 12, contrafrente, en la Ciudad de Buenos Aires. También se informó como vía de contacto el teléfono 5070-3360.

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