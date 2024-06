La fractura social: políticas económicas que favorecen a la minoría ¿y el pibe del delivery?

Pero veamos algunos números permanentes que explican esta caída, por un lado, arrastra la devaluación del 22% que realizó Massa en agosto de 2023, pero dijo que el FMI le había pedido una devaluación del 100%. En ese caso, el cambio de gobierno en diciembre de 2023, Milei, Toto Caputo y sectores del PRO y la UCR no hicieron nada para evitar la devaluación del 110% y puso el cierre del pedido del FMI. Para diciembre de 2023 la inflación llego a 211%. Los meses que siguieron la inflación fue alta. Un rodrigazo permanente. Algunos especialistas coinciden con el relato del gobierno de que bajo la inflación ¿Bajo la inflación? No, las variaciones mensuales no cuantifican el verdadero impacto, solo maquillan. Es el mismo error que se viene arrastrando desde hace algunos años. Por eso no se toman las medidas acordes. La inflación en enero de 2024 fue de 254%, en febrero 276%, en marzo 287%, en abril 289% y en mayo 276%, una suba de precios muy por encima de los aumentos salariales (público, privado y no registrado) durante estos primero cinco meses. El ajuste fiscal no tuvo como correlato una baja de la inflación, por ende, poco tiene que ver un superávit con bajar la inflación. De la motosierra permanente a la inflación permanente. Licuar salarios con un RODRIGAZO permanente.