Sir William Petty era estructuralista: inflación, salarios y planificación

Petty concibe el trabajo “real”, dirá Marx, en su forma social global, como división del trabajo. En vez del alfiler de Smith, Petty adopta el ejemplo basándose en un reloj y considerando una ciudad y todo un país desde el punto de vista de grandes establecimientos fabriles.

William Petty fue un filósofo, médico, economista y estadístico inglés, miembro fundador de la Royal Society

La relación entre los factores productivos capital, tierra y trabajo y sus remuneraciones, ganancia, renta y salario nos permite ubicarnos en la recuperación de los clásicos: Smith, Ricardo y Marx. Teoría objetiva del valor ¿Existen otros clásicos? Sí, se inicia en Inglaterra con Sir William Petty y en Francia con Boisguillebert y concluye en Inglaterra con Ricardo y en Francia con Sismondi.

¿Cómo es el puente del pensamiento entre el estructuralismo y estos primeros autores clásicos? MacCulloch en “The literature of political economy, a classified catalogue” (1845), describe a Petty como fundador de una nueva ciencia. Afirma que su método “no es tradicional”. Que en lugar de entretejer una serie de “palabras comparativas y superlativas”, y de argumentos especulativos, ha emprendido la tarea de hablar “en términos de número, peso o medida”, de servirse únicamente de argumentos derivados de “la experiencia sensorial”, y tomar sólo en consideración causas que tengan cimientos visibles en la naturaleza. No todo lo explica una sequía, es el punto de partida, no de llegada. Además, Sir William está en contra de los impuestos y abogaba por la “libertad de conciencia como condición del comercio”.

No obstante, buscando nuestro nexo entre una tradición y otra, entre el centro del pensamiento y la periferia del pensamiento, existe un conjunto de ideas que “adaptando” logra una síntesis de pensamiento, el Estructuralismo Latinoamericano.

Retomemos un poco la idea de “división del trabajo” que es fuente de riqueza y utilizada hasta el siglo XX y aún se da en las aulas, esta idea que se divulgo con Smith, para Petty conduce a la “aritmética política”, es el nacimiento de la economía política como ciencia independiente. Además, toda división del trabajo supone un intercambio, una planificación y que deviene en un desarrollo socioeconómico. Esa planificación ¿Quién la realiza? La producción es un área del conocimiento de números, peso o medida; alejada de la idea sensorial de la economía, que en este caso sería la teoría del valor subjetiva, la escuela neoclásica. La señal de precios es la piedra angular del análisis. Esto es el basamento de la teoría neoclásica, austriaca y monetarista. Que tiene otra simple conclusión: emisión genera inflación. Analizar estos fenómenos económicos y política desde una sola perspectiva como el dinero o sistema financiero es lo que confunde y genera más incertidumbre. En términos criollo Sir William Petty pondría el ojo en la economía real, como dice actualmente. La economía real y la estructura productiva en Latinoamérica y el Caribe distan mucho de parecerse a las economías centrales. Por ello, no alcanza una sola explicación uniforme y universal. Es importante saber que esta etapa se cierra con los aportes de David Ricardo. La solución política “No hay plata” o idea de “Austeridad” se fundamenta en que la: emisión genera inflación, que se gasta más de lo que ingresa, en sí el déficit primario. Esa restricción se asocia a la escases. David Ricardo en 1816 en su libro “Principios de Economía Política y Tributación”, en el primer capítulo, denominado “Sobre el Valor” concluye que el objeto de la economía política es estudiar a las mercancías reproducibles las cuales puede aplicársele trabajo -usar herramientas para ello, esfuerzo psíquico y físico-, las cuales se caracterizan por la utilidad y la escases, las leyes de la oferta y la demanda, como así por ser valor de uso y cambio; pero hay otro conjunto de mercancías que si bien se rigen por las leyes de la oferta y la demanda y tienen las atribuciones de la escases y la utilidad no se les puede aplicar trabajo, estás son los cuadros de arte -un Dalí o un Picasso-. image.png La idea de “austeridad”, en el reciente libro publicado por Shaikh “Capitalismo, competencia, conflicto y crisis” en su apartado sobre “Lecciones de política y posibilidades: Austeridad versus Estímulos” deja claro que “la posición teórica de los defensores de esta política -AUSTERIDAD- está arraigada en una visión de mercados casi perfectos que se recuperan rápidamente de una “conmoción” y rápidamente proporcionan empleo a todos los que así lo desean, mientras que en su práctica tiene como objetivo proteger y preservar a las grandes empresas”. Por lo tanto, los puentes entre un continente y otra están el análisis del intercambio, la planificación y el desarrollo socioeconómico. En el intercambio desigual del comercio exterior, Prebisch aportó la idea de centro y periferia, exportamos materia prima e importamos manufacturas, los términos de intercambio (TOT), que es la relación entre precios de exportación e importación, se habla de deterioro de los TOT cuando los precios de las exportaciones tienden a disminuir cuando el precio de las importaciones está subiendo. Desde Brasil, Celso Furtado, sumo la idea de grupos sociales, clases sociales derivadas de los factores de productivos y que tienen intereses en mantener el status quo de la estructura productiva diferente, en este caso “periférica”. Consolidando la vieja relación de comercio. La planificación surge como una necesidad para industrializar y conocer los sectores económicos que puedan cambiar las relaciones sociales vinculadas a la estructura productiva. Por ello es el Estado el que esta por encima de los sectores económicos y organiza el intercambio interno y externo. Diría List “ni un sastre es la nación, ni la nación es un sastre”. Como todo desarrollo tiene problemas históricos y que generan otros aportes, un tema es la inflación y que significa. Para Prebisch la inflación genera una distribución regresiva pero la deflación no generaría una redistribución. En este punto Prebisch plantea que para redistribuir el ingreso hay que utilizar la herramienta fiscal: cobrar impuestos. Otro aporte necesario para estos tiempo y que van en línea con los aportes de Petty, fue el realizado por Julio Hipólito Guillermo Olivera en “inflación estructural y estructuralismo” que planteo: “Es imposible comprender totalmente la inflación crónica de algunas países latinoamericanos si se atiende sólo al lado monetaria del sistema: sea que se considere la oferte de dinero o gasto monetario, como la hipótesis de inflación de demanda, o el precio monetario del trabajo (u otros factores de oferta), como en la inflación de costos. Hasta cierto punto, los cambios en tales magnitudes no han sido verdaderamente los factores causales del proceso. No han sido cambios autónomos, sino inducidos por otras variaciones económicas. Es esencial, por lo tanto, explorar debajo de la superficie monetaria, en la región subyacente de los flujos físicos, los precios reales y los desequilibrios de sectores”. Esto se demuestra en la tabla inflación y déficit primario, no hay relación directa entre gasto e inflación, por lo tanto, ajustar el gasto, ir a la austeridad no era el camino para resolver los problemas socioeconómicos. Hay que estudiar y analizar los sectores económicos, los productos, los mercados, la producción, el intercambio interno y externos, planificar que no falte energía en las empresas. Hacer números, peso o medida -teoría objetiva del valor- y no ir solo a un ajuste de salarios y destrucción de empleo, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 se destruyeron 86.000 puestos de trabajo asalariado en el sector privado, sin contar el público. Economista UBA y docente de Estructuralismo Latinoamericano UNDAV

