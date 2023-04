La historia secreta del spam, los Monty Python y la basura digital

Invaden nuestra existencia, nos hostigan a toda hora, nos hacen perder tiempo, desorientarnos y llenan nuestra casilla de mails y nuestros celulares de basura. Son los Spam.... Algunas estimaciones calculan que son más del 80% del tráfico de emails (Journal of Network and Computer Application -2014- ) son Spam, uno de los males del siglo XXI que arrastramos desde el siglo precedente. No es el peor, ni el más grave de esos males, pero es molesto como el zumbido de un mosquito. Alguna vez se preguntaron ¿de dónde viene este nombre?