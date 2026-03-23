La inflación de marzo se encamina a cerrar por encima del 2,9% que marcó el ritmo de precios en enero y febrero, pudiendo superar incluso el 3%, según los relevamientos preliminares de consultoras. Educación, indumentaria y tarifas explican el impulso de este mes. A eso se le agrega el impacto sobre los precios del aumento en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.
La inflación de marzo se encamina a superar el 3% por las fuertes subas en educación, indumentaria y tarifas
Consultoras privadas proyectan que el índice de precios de marzo podría perforar el techo del 2,9% registrado en enero y febrero.
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Econviews registró en la tercera semana del mes una suba del 0,8% en una canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados. En ese período, Lácteos lideró las subas con un alza de 1,4%, mientras que Verdulería fue el único rubro que cedió terreno con una baja de 0,5%. La acumulada de las últimas cuatro semanas marcó 3,5%.
EcoGo, la consultora que conduce Marina Dal Poggetto, proyecta una inflación general mensual de alrededor del 3%. La firma precisó que, si bien el rubro alimentos mostró cierta desaceleración respecto a la semana anterior, el impulso del índice general proviene fundamentalmente de la estacionalidad de Educación —con una suba del 12%— e Indumentaria —5%—, más el arrastre de ajustes en tarifas y combustibles.
En tanto, LCG informó que en la tercera semana de marzo los precios de los alimentos desaceleraron 0,2%, cortando una racha de dos semanas consecutivas con alzas del 1%. La dinámica mensual de esa consultora se ubicó en 3,1%, con un acumulado del mes de 2,4%.
El cambio en el pronóstico de la inflación
En ese contexto, el presidente, Javier Milei, modificó su discurso durante su visita a Hungría, ya que aseguró que su objetivo es eliminar la inflación durante su mandato, un cambio respecto a sus reiteradas declaraciones en las que aseguraba que la inflación en agosto iba a comenzar con 0%.
"Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar”, afirmó.
La afirmación sorprendió a propios y extraños, ya que significó un cambio en su pronóstico. De agosto del 2026, ahora dice que será a fines de su mandato, en diciembre de 2027. Un año de diferencia. No explicó por qué demoraría ese tiempo. Tampoco admitió que ya no será en agosto.
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