¡Alerta WhatsApp! Crecen las estafas entre los usuarios y así podés prevenirlas

Los criminales aprovechan la confianza y rapidez de la app para robar cuentas, pedir dinero a contactos y acceder a datos personales sensibles.

Aumentan los casos de fraudes digitales, donde falsos representantes de organismos o WhatsApp logran obtener claves bancarias y datos sensibles.

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular del mundo, con más de 2.500 millones de usuarios activos en 180 países. Sin embargo, su popularidad también la volvió un blanco para las estafas virtuales .

En los últimos meses, los fraudes aumentaron en la plataforma de Meta , afectando especialmente a los adultos mayores . Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para obtener información personal, robar perfiles y, en muchos casos, vaciar cuentas bancarias .

Desde la suplantación de identidad, hasta falsas promociones o supuestos trámites de organismos oficiales, las técnicas evolucionan constantemente. A continuación, conocé las tácticas más comunes y protegé tus datos.

Una de las estafas más recurrentes es la suplantación de identidad para robar cuentas . En este caso, los delincuentes se hacen pasar por un familiar o amigo y solicitan el código de verificación de WhatsApp que llega por SMS.

Al entregarlo, la víctima pierde el control de su cuenta y los estafadores utilizan el perfil robado para pedir dinero a todos sus contactos, generando un efecto en cadena.

Otra modalidad es la de los falsos turnos y trámites. Los criminales envían mensajes que parecen provenir de organismos oficiales, centros de salud o empresas de servicios, ofreciendo turnos, beneficios o actualizaciones de datos.

El usuario es dirigido a páginas falsas donde se solicita información sensible y datos personales, que luego se utiliza para acceder a cuentas bancarias o redes sociales.

También son frecuentes los engaños vinculados a compras y ventas. Los estafadores se hacen pasar por compradores interesados que piden adelantos para “asegurar” un producto o envían enlaces fraudulentos para coordinar pagos y envíos.

Por último, los falsos premios o beneficios son otra trampa común. Los usuarios reciben mensajes que prometen regalos, promociones o sorteos inexistentes de marcas conocidas. Para acceder al “premio”, deben ingresar a enlaces falsos y completar con datos personales.

Medidas de seguridad para proteger tu WhatsApp

Los especialistas en tecnología afirman que, la clave para proteger tu cuenta de WhatsApp es implementar medidas de seguridad preventivas. Estas son algunas de sus recomendaciones:

Activar la verificación en dos pasos (2FA) : además del código de seis dígitos, tendrás que introducir un PIN o entrar a la cuenta con un dato biométrico, como la huella digital o reconocimiento facial.

Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten datos personales y no hagas clic en el enlace que te compartan. Es importante que estés atento a la redacción del mensaje , ya que muchas veces, es casi imperceptibles, pero en algún lugar dejan ver el fraude: faltas de ortografías u alteraciones en la URL que supuestamente es oficial.

No compartir códigos de verificación : ni WhatsApp u otras aplicaciones te solicitarán esta clave por videollamada, teléfono, SMS o correo electrónico.

Nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambies tus datos personales o claves por internet, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico.

Si te contactan desde un organismo público o privado vía WhatsApp, verificá el logo de autenticación del organismo público que se está contactando.

Si tenés dudas sobre dónde denunciar, recordá que siempre lo podes hacer en comisarías, fiscalías o a través de la línea 137.

En caso de que hayas sido víctima de estos engaños, o de alguna estafa donde perdiste el acceso a tu cuenta, el primer paso es avisarle a tus contactos. Infórmale, de manera inmediata, a tus amigos, familiares y conocidos sobre lo que pasó, ya que es posible que los criminales intenten usar tu perfil.

Luego, contactá con el soporte de WhatsApp. Para esto, enviá un correo electrónico a [email protected], explicá el problema de la manera más completa y sencilla (podés hacerlo en español) y pedí la recuperación de tu cuenta. Proporcioná toda la información relevante, e incluí detalles, como capturas de pantalla.