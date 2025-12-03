El dólar oficial sigue cerca del techo de la banda y el mercado evalúa cómo seguirá la tendencia + Seguir en









Los contratos de futuros se celebraron con una cotización de $1.616, lo que se ubica por encima de la banda -que se mueve a un 1% mensual- para ese entonces.

El mercado asegura que continuará contenido el tipo de cambio. Pixabay

El dólar mayorista subió $3,50 (+0,2%) EL miércoles y cerró en $1.455, manteniendo la tónica de pequeñas correcciones diarias. Con este ajuste, el tipo de cambio oficial continúa $56,98 (–3,9%) por debajo del techo de la banda cambiaria del Banco Central, actualmente ubicada en $1.511,98. El último récord de cierre del oficial se había registrado el 24 de octubre, en $1.492, antes de las elecciones legislativas.

Un informe de la consultora LCG detectó que el mercado considera que las bandas actuales continuarán, al menos en el corto plazo, con base en los contratos de dólar futuro. “El mercado le asigna todavía vida a las bandas hasta marzo 2026, asumiendo una tasa de depreciación implícita del 2,1% mensual para los próximos tres meses”, destacaron.

No obstante, para abril de 2026, los contratos de futuros se celebraron con una cotización de $1.616, lo que se ubica por encima de la banda -que se mueve a un 1% mensual- para ese entonces. Y así, para los meses siguientes, con un valor de $1.765 para septiembre próximo.

La dinámica cambiaria también está influida por una oferta más acotada de divisas. En noviembre, los exportadores de granos y oleaginosas liquidaron apenas u$s760 millones, lo que implica una caída del 62% interanual y del 32% frente a octubre.

La caída reciente del MEP y el CCL contribuyó a que las brechas con el oficial se ubiquen en su nivel más bajo en un mes, sumando algo de alivio al frente financiero y reforzando la sensación de pax cambiaria de corto plazo.

El gran problema: reservas netas profundamente negativas A pesar de esta estabilidad, el principal foco de preocupación del mercado sigue siendo el estado crítico de las reservas internacionales. De acuerdo con la metodología del FMI, Argentina terminaría el año con reservas netas en torno a los u$s17.000 millones negativos. En términos sencillos: si el país debiera devolver sus pasivos en dólares de corto plazo, no tendría recursos propios para hacerlo. Por eso, tanto inversores como organismos multilaterales presionan para que el Gobierno acelere la recomposición de reservas. Un giro en esa dirección podría llevar al riesgo país por debajo de los 650 puntos, un nivel que suele alcanzarse tras momentos de tensión financiera. Tras el acuerdo con el FMI del año pasado, el riesgo país llegó a bajar a 500 puntos, pero volvió a estabilizarse cerca de 600 cuando el equipo económico dejó de mostrar intención firme de acumular dólares. En este contexto, operadores del mercado consideran factible que el Gobierno impulse en las próximas semanas una nueva recompra de bonos globales. Esta herramienta permitiría reducir el riesgo país sin presionar directamente sobre el tipo de cambio y funcionaría como una señal de compromiso con la estabilidad financiera.