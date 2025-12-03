Bitcoin se posiciona por encima de los u$s93.000, aunque los expertos temen una nueva corrección + Seguir en









La principal criptomoneda mantiene la tendencia de la jornada del martes, mientras que las altcoins también amplían el repunte.

Las señales del mercado no apoyan una estabilización segura en el precio del Bitcoin. Pixabay

El mercado de las criptomonedas atraviesa una jornada positiva este miércoles. Bitcoin (BTC) repunta 6,4% a los u$s93.029 y comienza diciembre de la mejor manera, luego de haber tocado un mínimo de nueve meses la semana pasada.

Por otra parte, Ethereum (ETH) registra una tendencia alcista, trepa 8,7% y se ubica en u$s3.070. Mientras tanto, las altcoins anotan subas generalizadas: Ripple (XRP) aumenta 6,7%; BNB, 6,3%; y Solana (Sol), 10,4%.

Embed ¿Comienzo de estabilización o una trampa alcista? La anticipación de un posible aumento de tipos por parte del Banco de Japón había provocado aversión al riesgo en sesiones anteriores, así como una venta masiva de bonos globales que terminaron por afectar a los activos de riesgo como lo son las criptomonedas.

A eso se sumó el miedo generalizado entre inversores por el anuncio de que Strategy vendería Bitcoin en caso de enfrentar problemas de liquidez. De hecho, la compañía de Michael Saylor registró pérdidas durante las últimas jornadas de mercado.

A pesar de este repunte, algunos expertos creen que las señales institucionales y los datos on-chain no muestran solidez suficiente para apoyar el rally. A pesar del entusiasmo inicial, persiste la cautela por la posibilidad de una trampa alcista. La proyección del analista Javier Crespo apunta a un rechazo en u$s93.400 y luego una caída hacia los u$s76.360.

