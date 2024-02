Medio Oriente, terrorismo, Hamas y el fanatismo religioso

La Real Academia Española RAE nos ilustra que el fanatismo es el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Para poder introducirnos sobre estos terrenos de actualidad creo que tenemos que hablar de lo contemporáneo, tomando cierta distancia y no dejarse llevar solo por lo actual. Debemos poder historiar y hacerse a la idea que uno tiene una relación singular con el tiempo que le toca vivir.

El fanático pide que alguien pague ese dolor, pero finalmente comienza a dañar y a matar y destruir a quien no siente y piensa como él. Hoy estamos transitando situaciones de fanatismos religiosos y políticos que ocasionan daños, muerte y desolación en el Medio Oriente y otras latitudes de nuestro mundo.

Pero yo me referiré a lo fanático del grupo terrorista Hamas que incita a la Yihad islámica (acción armada con vistas a su expansión, como si fuera un deber y obligación) tiene que ver con un vacío identitario, parecería que necesita el conflicto, las frustraciones y un odio permanente para consolidarse.

El fanático es capaz de inmolarse por su “legítimo derecho” a defender sus ideas antiliberales, reaccionarias y dogmáticas.

Hay una falla en el compromiso social.

El pensamiento de fanático es solo uno, una idea, no hay diversidad, puede producir lo peor como la aparición constante de la pulsión de muerte, produciendo un malestar general. Es un pensamiento cerrado, no se permite las diferencias o matices, por eso atentar contra la libertad del Otro diferente es para el fanático reivindicatorio.

El fanático no se arrepiente de sus ideas , solo le interesa su propio linaje, y transmitir la necesariedad de que el resto de la sociedad (ya sean judíos o cristianos) repare el error de no ser como él.

Solo el fanático como él tiene derecho a existir. Se toma la estigmatización del pueblo civil de Gaza para su propio beneficio , y les confisca toda ayuda del exterior ya sea de Europa o de algún vecino país árabe,(alimentos , agua medicamentos etc) produciendo un ciclo de odio al Otro, que no comparte, ni quiere vivir con sus extremistas ideas.

La violencia que nutre al fanático, lo deja confuso , incapaz de controlar sus pensamientos macabros de fin de mundo.

Dominando, este abuso permanente es un intento de mostrar poder y de esta manera llama a establecer un Califato islámico mundial, en donde todo aquél que no se somete es infiel y por lo tanto debe ser destruido

El fanatismo religioso pero también político del grupo terrorista Hamas, pareciera no tener oposición, pues la sociedad indiferente al fanatismo es justamente el cultivo seguro que pregona el no enfrentamiento y, por el contrario, exige al Estado de Israel (avasallado el 7 de octubre del 2023) un repliegue de sus fuerza y se la aguante sin represalias.

Este dogma fanático destruye la capacidad de pensar en esa realidad que se vio claramente en todos los medios de comunicación, se vio como mataban a mansalva, se vio violaciones maltrato asesinato de niños, bebes y captura de rehenes. Ese dogma es el que quiere destruir una realidad que es el Estado de Israel declarado Nación Soberana desde 1948 con la votación positiva de la mayoría de las Naciones.

Sabemos que la verdad es una verdad vincular y no puede quedar paralizada solo de un lado. No ser dogmático fanático es establecer un puente entre lo conocido y lo desconocido. Implica tolerar al otro convivir con el otro a pesar de la duda, la incertidumbre de lo acontecido para tener posibilidad de crear un continente para un nuevo contenido, o sea desplegar un aprendizaje para no repetir.

Esto lo digo pues el fanatismo no admite nada de posturas provisorias, pues nada puede cambiar esas ideas radicales que según ellos son las certeras mostrando sin embargo un agujero que paraliza la reflexión.

¿Identificación proyectiva u omnipotencia?

Existen los predicadores de la muerte que disponen de sofisticadas redes de comunicación y de una enorme libertad para recolectar fondos y adoctrinar jóvenes que se convertirán en suicidas-asesinos

Y, ¿cómo es que se va dando este tipo de identificación omnipotente?

La omnipotencia se da en el proceso primario , es de dominación arcaica en el ser humano y es en general producto de lo preverbal, lo gestual, motriz , vocal , auditivo ,olfativo, y táctil.

Es así como podemos ver como las jóvenes milicias del grupo terrorista Hamas fueron casi criados y educados con esos sentimientos omnipotentes, donde el sujeto debe congelar sus afectos displacenteros pronunciando discursos vacíos , llenos de odio y negando cualquier otro tipo de construcción ideológica.

Desde pequeños los van adoctrinando y es así que aparecen los homicidas -suicidas musulmanes, llamados Shahid (mártires) que son una monstruosa creación de las últimas décadas, que violan los preceptos del Corán, como lo afirman sus eruditos y sabios del Islam. Pero hay muchos países árabes que los celebra como mártires y se ha caído de manera lamentable en una abismal confusión donde no se sabe distinguir entre el bien y el mal.

Estos fanáticos deforman la Escritura, apoyándose en las posiciones que les conviene, para satisfacer el odio, la ignorancia y sus delirios. Se consideran dueños irrefutables donde observamos como diría el otrora psicoanalista W. Bion, no solo sufren de arrogancia sino que esta actitud encierra estupidez y hasta locura.

El terrorista suicida es una nueva arma de extraordinario poder, pues es como un tanque de destrucción masiva de civiles. No actúa por iniciativa propia, responde a una organización llena de animadversión, de rencor, que lo entrena, lo motiva y luego hasta premia a su familia.

Este tipo de sujetos se vinculan, sufren con su inestabilidad emocional, su carencia afectiva, anhelando ser héroes románticos con impulsos narcisistas.

Creo que para poder poner fin a todas estas masacres la ONU, los países libres de acción y pensamiento deben tener el coraje suficiente para dejar de ser un grotesco foro de hipocresías y detengan esos atentados criminales de los terroristas Hamas como lo hicieron el luctuoso 7 de octubre.

Esta es una preocupación que merece atención global, buscar y encontrar con urgencia un eficaz remedio para no ser cómplices del desprecio por la vida.

Psicoanalista, egresada de la Escuela Argentina de Psicotetapia. Miembro titular de APA, de APM (Mexico), integrante de la Revista de Psicoanálisis 21-23 y del foro de Psicoanálisis y Sociedad.