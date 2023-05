Mensaje para toda mujer emprendedora

Hoy quiero compartir mi historia con ustedes. A los 22 años, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: dejar todo y tomar un avión hacia un futuro incierto. Recién casada y embarazada de seis meses, y con tan solo 40 dólares en el bolsillo, Buenos Aires no me ofrecía oportunidades laborales debido a la gran crisis económica que atravesaba el país en el 2002.

Cuando llegué a Israel, me encontré con un idioma completamente desconocido: el hebreo. Al encender la televisión, no comprendía ni una sola palabra. Necesitada de trabajo decidí estudiar manicura, un oficio que conocía gracias a mi madre y que me permitía trabajar sin necesidad de dominar la lengua local.