¿Oportunidad 100x en la bolsa de EEUU?

Todo inversor sueña con encontrar una inversión que le permita multiplicar varias veces su capital. ¿Quién no hubiera querido comprar Bitcoin, Apple o Tesla a $1? La realidad es que encontrar estas oportunidades es extremadamente difícil para la gran mayoría. Mucho más difícil es estimar en ese momento el potencial de la oportunidad.

Dicho en otras palabras, en 2011 muy pocos se hubieran animado a comprar Bitcoin, aún cuando hubieran tenido la posibilidad de hacerlo. Para peor, la realidad es que hoy en día es muy difícil para el inversor minorista encontrar este tipo de oportunidades, especialmente en el mercado de acciones (es un poco más probable encontrarlas en crypto).

Esto se debe a que muchas de las empresas salen a cotizar en bolsa cuando ya tienen valuaciones astronómicas. Esta es una tendencia que se ha profundizado en los últimos años. Por ejemplo, Uber hizo su IPO con un market cap cercano a los u$s 70.000 millones. AirBNB comenzó a cotizar con una valuación de u$s 80.000 millones, mientras que la de Coinbase fue de u$s 64.000 millones.

De esta manera, si bien es posible encontrar buenas oportunidades de inversión, es difícil encontrar oportunidades asimétricas que permitan generar retornos excepcionales.

Sin embargo, hay una empresa en el mercado OTC que presenta una oportunidad asimétrica: se trata de Tricascade Inc., subsidiaria de Saddle Media Ranch Inc., que cotiza bajo el ticker SRMX (las acciones que cotizan y se pueden comprar son las de Saddle Media Ranch Inc.).

Comencemos por el principio. Un mercado extrabursátil, también conocido como mercado over-the-counter (OTC), es un lugar donde se compran y venden instrumentos financieros, como acciones, bonos, materias primas, swaps o derivados de crédito, directamente entre dos partes. La diferencia es que esta negociación no ocurre en una bolsa de valores centralizada, sino que se realiza fuera de esos mercados organizados.

Tri Cascade es una empresa de tecnología especializada en “Internet de las Cosas” (IoT), tiene oficinas en California, Taiwán, y recientemente abrieron una oficina comercial en Chicago. De la mano de su CEO, Max Li, viene trabajando exclusivamente en el desarrollo de productos y servicios IoT desde hace varios años. Y sus acciones cotizan en el mercado OTC.

Recientemente han lanzado un nuevo producto al mercado: el “VOS 5G”, un dispositivo portátil que permite dar conexión a internet de alta velocidad y de forma segura para laptops, tablets y computadoras de escritorio, sin depender de WiFi, dando acceso a internet 5G a través de una tarjeta SIM. La empresa ha conseguido un acuerdo especial con T-Mobile para ofrecer distintos planes de internet mensual para su VOS y ya puede adquirirse a través de su sitio web o directamente en sitios como Amazon (próximamente Newegg).

Ahora bien, hay muchas razones por las cuales las acciones de Tricascade (SRMX) pueden tener un enorme potencial.

En primer lugar, el lanzamiento del nuevo producto (VOS 5G) es especialmente importante porque si se vende y genera ingresos relevantes, permitirá a la empresa desarrollar todo su potencial. Este podría ser el “catalizador” que la haga despegar.

Hay que recordar que Tri Cascade se encuentra actualmente en sus etapas iniciales. Durante los últimos años, la empresa ha estado en la fase de desarrollo de productos y aún trabaja para generar un flujo de ingresos constante. Sin embargo, ha logrado un progreso significativo. Ha obtenido con éxito todas las certificaciones necesarias (FCC y PTCRB) para el dispositivo VOS 5G, y el producto ahora está listo y disponible para la venta, con 5000 unidades en inventario. En consecuencia, se encuentra actualmente en la fase de lanzamiento y venta de su VOS 5G, con el objetivo de lograr flujos de ingresos estables en un futuro cercano.

De acuerdo con su último balance trimestral, además del VOS, la firma tiene otras 7 líneas de productos y servicios en desarrollo. Y a esto hay que sumarle una nueva bicicleta inteligente con un sistema de geolocalización en tiempo real (anunciada recientemente).

Por otra parte, hay que destacar que Tri Cascade se encuentra ampliando su equipo con la apertura de una oficina de marketing y ventas en la ciudad de Chicago. Además, se aseguró una línea de crédito de hasta u$s 16 millones para poder financiar el inventario del VOS y tener capacidad para vender el producto en tiendas retail.

Otro punto no menor a tener en cuenta son las importantes conexiones que tiene con gigantes de la tecnología. Al respecto, solo para mencionar algunos de estos lazos, en 2021 colaboró activamente en un proyecto de vehículos autónomos respaldado por T-Mobile. También tiene acuerdos con Microsoft (su división ligada a IoT) e incluso el diseño y producción del VOS 5G se hizo mediante un acuerdo con Compal Electronics (gigante de la informática de Taiwán).

Valuación

En términos de valuación, la compañía tiene actualmente un market cap de u$s 5 millones aproximadamente. El precio de sus acciones hace más de un año cotiza en el rango 0,0003-0,0007, representando una caída de 98% respecto a los casi 2 centavos alcanzados en febrero de 2021.

La valuación actual de la empresa es extremadamente baja, teniendo en cuenta el estado actual, su potencial a futuro, e incluso si se compara con valuaciones de otras empresas del mercado OTC. Acá está otra de las claves por las cuales hay una gran oportunidad con las acciones de Tri Cascade.

Veamos lo siguiente. El escenario pesimista está muy claro. Si la empresa no consigue generar ingresos deberá seguir endeudándose y emitiendo acciones para subsistir. Incluso podría terminar en la quiebra. Es decir, en el peor escenario, sus acciones podrían irse a cero y podría perderse el 100% de lo invertido.

Pero, ¿cuál podría ser el potencial ante un escenario positivo? Es decir, ¿cuánto podría valer la empresa si comienza a vender su producto con éxito?

Creo que vale la pena ilustrar este punto con un escenario teórico. Para ello, voy a tomar como referencia las 20 empresas de tecnología más grandes de la bolsa de EEUU (fuente: finviz.com), que hoy tienen una valuación promedio de 9 veces ventas (tomando el ratio Price to Sales). Con este dato podríamos asumir (a modo de “proxy”) que el mercado le da una valuación de 9 veces ventas a una empresa de tecnología atractiva.

En base a este supuesto, imaginemos el potencial que podrían tener las acciones de Tri Cascade dentro de 3 a 5 años si logran insertar con éxito el VOS 5G en el mercado y tener importantes ventas anuales. ¿Cuánto podrían valer sus acciones?

Siguiendo con el ejercicio, si logra vender 100.000 unidades de VOS en un año, con un P/S de nueve alcanzaría un market cap de 315 millones de dólares, y un precio por acción de 0,026 centavos (multiplicando por 64 veces su precio actual).

Y un escenario todavía más optimista, donde consiga vender 2.000.000 unidades por año,

sus acciones podrían superar los 50 centavos (multiplicando por más de 1280 veces su valor actual).

Estos números pueden parecer elevados pero podrían ocurrir en un escenario optimista.

Para tener como referencia:

Apple vende aproximadamente 200 millones de iPhones por año (fuente: statista.com).

En 2022, vendió 87 millones de unidades combinadas de IPads, Mac y Macbooks (fuente: https://www.businessofapps.com/data/apple-statistics/).

Hay más de 300 millones de personas con acceso a internet en los Estados Unidos y más de 5.000 millones en todo el mundo (fuente: Wikipedia).

T-Mobile tiene más de 110 millones de clientes en los Estados Unidos (fuente: statista.com).

Este ejercicio no debe tomarse como una valuación de Tri Cascade, la idea únicamente es ilustrar el enorme potencial que pueden tener sus acciones.

Además, estos supuestos únicamente tienen en cuenta el VOS, no se estáconsiderando otras fuentes de ingresos. Esto es especialmente importante, ya que en caso de poder generar ingresos es esperable ver una rápida salida al mercado y venta de otros productos que la empresa está desarrollando.

El punto aquí es el siguiente: al analizar una oportunidad de inversión, lo que importa es la relación riesgo/retorno. Y de esa forma poder posicionarse de manera adecuada gestionando el riesgo.

En este caso concreto gestionar el riesgo sería invertir lo que uno esté dispuesto a perder, ya que si sale mal se puede perder el 100% de lo invertido, y si sale bien se puede multiplicar muchas veces el monto original.

Comentarios finales

Invertir es una actividad probabilística. Bitcoin podría haber fracasado, al igual que Apple o Tesla. Pero, lo que no se puede negar, es que presentaron oportunidades de inversión únicas si analizamos la relación riesgo/retorno, es decir, lo que uno arriesga frente al potencial de suba.

Lo mismo sucede con las acciones de Tri Cascade hoy (recordemos que las acciones que cotizan son las de Saddle Media Ranch, bajo el ticker SRMX). Presentan una excelente relación riesgo/retorno. Aún cuando se pueda perder el 100%, el potencial de suba la hace una oportunidad muy atractiva. La clave está en gestionar el riesgo y no invertir más de lo que se pueda perder.

A modo de resumen, estas son algunas razones por las cuales Tri Cascade tiene un enorme potencial:

Pure play en IoT (esto es importante ya que muchas empresas de IoT como Microsoft, también tienen otras divisiones de negocios)

Lanzamiento y venta de VOS + posibilidad de comenzar a generar revenue

Recientes contrataciones + oficina comercial en Chicago

Línea de crédito para asegurar inventario

Lazos con gigantes tecnológicos y de comunicaciones

Valuación extremadamente baja & enorme potencial de suba

Vale la pena recordar que el mercado de Internet de las Cosas (IoT) está en plena expansión. Probablemente sea una de las áreas de tecnología con mayor crecimiento en los próximos años. Al respecto, de acuerdo con el portal “Fortune Business Insights” se espera que crezca a una tasa anual compuesta de 26% entre 2023 y 2030, llegando a superar los u$s 3,3 Trillions de tamaño para ese año.

Como conclusión, sobran razones para tener grandes expectativas con Tri Cascade. Hay que recordar que se trata de acciones de riesgo, como todas las del mercado OTC. Sin embargo, a diferencia de otras, hay enormes motivos para estar alcista.

Y en lo particular, el evento reciente del lanzamiento del VOS 5G al mercado, podría ser el catalizador para generar ventas y finalmente ver una disparada en el precio de sus acciones.

Esto es una gran ventaja, ya que hay un producto tangible que se puede comprar (algo que no sucede muy frecuentemente con las acciones OTC).

