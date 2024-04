Por qué los futbolistas se lesionan los ligamentos cruzados: 20 jugadores rotos, ¿alguno más?

Como especialista en Psicología del Deporte, me sigue sorprendiendo que abunden solo las explicaciones de índole fisiológica o biomecánica. Los otros factores que favorecen las lesiones de ligamentos cruzados.

Es noticia que desde lo que va del año, 20 jugadores del fútbol profesional argentino , pertenecientes a distintos clubes, se han roto los ligamentos cruzados. Como especialista en Psicología del Deporte , me sigue sorprendiendo que abunden solo las explicaciones de índole fisiológica o biomecánica, que se revea la preparación física o se opine acerca del uso de determinados botines, aunque alguien más osado incluyó la palabra estrés , como uno de los factores de riesgo.

Sin embargo, no leí ni escuché a nadie presentar a la lesión como un factor de riesgo en sí mismo, que deja al jugador en un estado de gran vulnerabilidad, la mayor de las veces con síntomas de ansiedad y un estado de ánimo depresivo. Con miedo, a no saber si va a volver a tener el nivel de juego anterior a lesión, con su autoestima disminuída por quedarse sin poder hacer aquello que le sostiene su identidad y le da reconocimiento, por el aislamiento que padece al estar distanciado de su equipo, por vergüenza, por defraudar a alguien, por tener alguna vez el deseo que no se atreve a pronunciar, de abandonarlo todo.