RRHH no es un área de soporte, es el corazón que muchos siguen ignorando

RRHH: cuidar a la gente no es un gasto, es una inversión estratégica dentro de una empresa.

Es la paradoja más costosa de todas: queremos organizaciones con equipos comprometidos, líderes inspiradores, clima saludable y cultura fuerte; pero seguimos tratando a RRHH como si fuera el que organiza el brindis de fin de año. RRHH no es un extra. No es el área “blanda”. Es el corazón de la cultura que necesitás construir para enfrentar los desafíos del hoy y del mañana.

Hay otra forma de gestionar el talento y cuidar a quienes cuidan en nuestras empresas. Hace poco, en el Networking Day de Gerencias que organizamos desde Club PYXO, volvimos a ver algo que me llena de optimismo: hay empresas que están haciendo las cosas de otra manera.

Compartieron sin miedo sus mejores prácticas: programas internos de liderazgo, tableros con IA para mapear talentos, talleres de inteligencia emocional, actividades de bienestar que van más allá de lo laboral. Pero lo más valioso fue el espíritu: colaboración entre pares, sin filtros, sin postureo. Gente real compartiendo soluciones reales.

Hay un ecosistema que entendió que cuidar a la gente no es un gasto: es una inversión estratégica.

El cambio empieza con una pregunta incómoda para quienes toman las decisiones: ¿Estás dándole a tu equipo de RRHH el lugar que merece? ¿O seguís tan metido en los incendios del día a día que no ves que, sin una gestión de personas sólida, todo lo demás se desmorona?

Hay líderes que todavía piensan que su ventaja competitiva está en la maquinaria, en la logística, en el Excel. Y eso está bien, pero mientras tanto, su talento se les va por la puerta de atrás porque nadie lo escuchó a tiempo.

Todos los días, vemos una verdad que ya no podemos esquivar: el talento no se retiene, se enamora. Si no entendés eso, vas a seguir contratando para tapar agujeros en vez de construir futuro. ”El cambio ya empezó. Vos decidís si lo mirás desde afuera… o si te subís a construir con los que ya entendieron por dónde va el camino".

(*) Consultor especializado en Pymes, Co-fundador y CEO de Club PYXO.