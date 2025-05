La inteligencia artificial no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho

La inteligencia artificial no puede quedar en manos de unos pocos. No puede ser monopolizada por multinacionales de Silicon Valley ni convertida en herramienta de elite académica o empresarial. La IA es una tecnología de propósito general, como lo fue en su momento la electricidad o Internet, y su potencial transformador para el mundo del trabajo no puede ser restringido a un puñado de corporaciones ni regulado con lógica de caja fuerte.